«Запорожье» заключит соглашение с литовским бигмэном
«Запорожье» объявил о переходе третьего новичка
Состав команды пополнил литовский бигмэн
Антанас Удрас / фото - tv3.lt
Серебряный призер чемпионата Украины 2020/21 БК «Запорожье» объявил о подписании контракта с литовским бигмэном Антанасом Удрасом.
О договоренности украинского клуба с игроком сообщалось ранее, теперь же запорожцы сообщили о трансфере официально.
Последним клубом 29-летнего Удраса был исландский Тиндастолл. В прошлом сезоне литовец в среднем набирал 12,7 очка и совершал 7,1 подбора.
Бигмэн стал третьим новичком «Запорожья», который ранее подписал канадского защитника Ясина Джозефа и американского центрового Эвана Максвелла.
Американский защитник «Запорожья» Майкл Кэффи заключил соглашение с «Киев-Баскетом».
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