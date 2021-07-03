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«Запорожье» подписал контракт с первым легионером в межсезонье

Баскетболист из США провел 1 сезон в Европе
Баскетбол Суперлига
17:19
«Запорожье» подписал контракт с первым легионером в межсезонье
Ясин Джозеф / фото - ФБУ

Первым легионером в составе «Запорожье» под руководством Станислава Овдеенко стал Ясин Джозеф.

24-летний канадец начинал карьеру в команде Карлтонского университета сильнейшего за последние 10 лет в студенческом баскетболе Канады.

Прошлый сезон стал первым для Ясина в Европе. Он играл в чемпионате Нидерландов за «Ландстет Хаммерс» из Зволле. В полуфинальной серии плей-офф его команда уступила будущему чемпиону из Лейдена со счетом 1: 2.

В Нидерландах Джозеф набирал в среднем 12,4 очка, 5,2 подбора и 3,8 ассиста за 28 минут на площадке.

Напомним, бывший тренер «Запорожья» возглавил «Харьковских Соколов».

Антон Кривенко
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