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«Запорожье» подписало новый контракт со своим лидером

В минувшем сезоне он помог клубу завоевать серебро Суперлиги

Баскетбол Суперлига
09:57
«Запорожье» подписало новый контракт со своим лидером
Александр Сизов / Фото - ФБУ
БК «Запорожье» объявил о заключении нового соглашения с капитаном команды Александром Сизовым. Об этом сообщила пресс-служба запорожского клуба.
 
В минувшем сезоне в составе запорожцев Сизов набирал 9.3 очка и делал 3.4 подбора за 28 минут на площадке, и помог своей команде завоевать серебряные медали Суперлиги.
 
Ранее украинский форвард защищал цвета «Днепра», «Химика», «Николаева» и «Черкасских Мавп». 

Накануне новым главным тренером «Запорожья» стал Станислав Овдеенко, который сменил на этом посту Валерия Плеханова, возглавившего «Харьковские Соколы»

Владимир Кириченко
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