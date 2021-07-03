Официально. «Запорожье» назвало имя нового главного тренера
«Запорожье» подписало новый контракт со своим лидером
В минувшем сезоне он помог клубу завоевать серебро Суперлиги
Александр Сизов / Фото - ФБУБК «Запорожье» объявил о заключении нового соглашения с капитаном команды Александром Сизовым. Об этом сообщила пресс-служба запорожского клуба.
В минувшем сезоне в составе запорожцев Сизов набирал 9.3 очка и делал 3.4 подбора за 28 минут на площадке, и помог своей команде завоевать серебряные медали Суперлиги.
Ранее украинский форвард защищал цвета «Днепра», «Химика», «Николаева» и «Черкасских Мавп».
Накануне новым главным тренером «Запорожья» стал Станислав Овдеенко, который сменил на этом посту Валерия Плеханова, возглавившего «Харьковские Соколы».
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