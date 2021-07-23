«Запорожье» завершило комплектацию состава на новый сезон, подписав еще одного легионера

Френсис играл в чемпионатах Лихтенштейна, Грузии и Финляндии

Дейшон Френсис / фото - "Запорожье"

БК «Запорожье» подписал контракт с американским защитником Дейшоном Френсисом. Пресс-служба клуба сообщила, что баскетболист ста последним подписанием в летнее межсезонье.

В прошлом сезоне американский скорер играл в чемпионате Финляндии за БК «Нокия», где в 18 матчах чемпионата набирал в среднем 17,4 очка, 6,3 подбора и 3,1 передачи за 32 минуты.

В Лиге развития НБА баскетболист выступал за «Рио Гранде». Затем дебютировал в Европе в чемпионате Лихтенштейна за «Арантия Лярошет», а также играл в составе «Мега» в Грузии.

Третьим новичком «Запорожья» стал литовский бигмэн из исландского чемпионата.