Защитник «Кривбасса» стал автором рекордном перформанса в первой части сезона Суперлиги

Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
01 января 2022г. 13:30
Американский защитник «Кривбасса» Зак Коупленд стал автором рекорда результативности в первой части сезона украинской баскетбольной Суперлиги.
В домашнем матче против «Киев-Баскета» американский легионер отметился 46 набранными очками, что на данный момент является лучшим показателем сезона.
Отметим, что в том матче «Кривбасс» одержал сенсационную победу в овертайме наж столичным клубом со счетом 88:85.
Комментарии 0