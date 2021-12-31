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02:00 Индиана Пэйсерс - Шарлотт Хорнетс 108:116 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Лос-Анджелес Клипперс 82:91 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Лос-Анджелес Лейкерс 104:99 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Атланта Хоукс 131:117 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Майами Хит -:- Перенесен
04:00 Финикс Санс - Оклахома-Сити Тандер 115:97 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Юта Джаз 105:120 Окончен
05:30 Сакраменто Кингз - Даллас Маверикс 95:94 Окончен
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02:00 Бруклин Нетс - Филадельфия Севенти Сиксерс 102:110 Окончен
02:00 Орландо Мэджик - Милуоки Бакс 118:136 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Кливленд Кавальерс 110:93 Окончен
04:30 Денвер Наггетс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Перенесен
20:00 Бостон Селтикс - Финикс Санс -:- Запланирован
22:00 Индиана Пэйсерс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
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01:00 Сакраменто Кингз - Даллас Маверикс -:- Запланирован
02:00 Хьюстон Рокетс - Майами Хит -:- Запланирован
02:30 Кливленд Кавальерс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован

Защитник «Кривбасса» стал автором рекордном перформанса в первой части сезона Суперлиги

Зак Коупленд набрал невероятные 46 очков
Баскетбол Суперлига
08:35
Защитник «Кривбасса» стал автором рекордном перформанса в первой части сезона Суперлиги

Американский защитник «Кривбасса» Зак Коупленд стал автором рекорда результативности в первой части сезона украинской баскетбольной Суперлиги. 

В домашнем матче против «Киев-Баскета» американский легионер отметился 46 набранными очками, что на данный момент является лучшим показателем сезона. 

Отметим, что в том матче «Кривбасс» одержал сенсационную победу в овертайме наж столичным клубом со счетом 88:85. 

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