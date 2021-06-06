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Защитник «Миннесоты» заключен в тюрьму на 120 дней

Бизли обвиняли в хранении марихуаны и угрозах применения насилия
Баскетбол НБА
6 июня 12:01
Защитник «Миннесоты» заключен в тюрьму на 120 дней
Малик Бизли / фото - Getty Images

Защитник «Миннесоты» Малик Бизли заключен под стражу в тюрьме округа Райт, штат Миннесота, США. Представители учреждения подтвердили изданию TMZ Sports, что баскетболист прибыл для отбывания срока в 120 дней.

Бизли в конце сентября был арестован за хранение марихуаны и за угрозы семье, которая остановилась на автомобиле около его дома. Позже обвинения в хранении марихуаны были сняты, поскольку у жены баскетболиста оказалось разрешение на ее употребление в медицинских целях. В декабре игрок признал себя виновным в угрозе применения насилия.

Ранее при загадочных обстоятельствах ушел из жизни экс-игрок «Юты».

Антон Кривенко
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Теги

Малик Бизли Миннесота Тимбервулвс

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