Защитник «Миннесоты» заключен в тюрьму на 120 дней

Бизли обвиняли в хранении марихуаны и угрозах применения насилия

Малик Бизли / фото - Getty Images

Защитник «Миннесоты» Малик Бизли заключен под стражу в тюрьме округа Райт, штат Миннесота, США. Представители учреждения подтвердили изданию TMZ Sports, что баскетболист прибыл для отбывания срока в 120 дней.

Бизли в конце сентября был арестован за хранение марихуаны и за угрозы семье, которая остановилась на автомобиле около его дома. Позже обвинения в хранении марихуаны были сняты, поскольку у жены баскетболиста оказалось разрешение на ее употребление в медицинских целях. В декабре игрок признал себя виновным в угрозе применения насилия.

Ранее при загадочных обстоятельствах ушел из жизни экс-игрок «Юты».