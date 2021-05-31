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Заслужил. Мицич получил награду MVP Финала четырех Евролиги

Разыгрывающий «Эфеса» помог своему клубу впервые в истории выиграть турнир


Баскетбол Еврокубки
07:38
Заслужил. Мицич получил награду MVP Финала четырех Евролиги
Василие Мицич / Фото - euroleague.net
Разыгрывающий «Анадолу Эфеса» Василие Мицич получил приз MVP Финала четырех Евролиги сезона-2020/21.

В финальном матче против «Барселоны» (86:81) 27-летний серб набрал 25 очков и 5 передач при рейтинге эффективности 28 баллов.

В полуфинальном поединке с ЦСКА (89:86) на счету Мицича 25 очков и 6 передач при эффективности 26 баллов.

Отметим, что разыгрывающий турков помог «Анадолу Эфесу» впервые в истории выиграть Евролигу.

Это второй трофей в истории турецкого баскетбола. Дебютный в 2017 году завоевал «Фенербахче».

Со следующего сезона Мицич будет защищать цвета НБА «Оклахома-Сити Тандер».

Результаты Финала четырех Евролиги.
Владимир Кириченко
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Василие Мицич Анадолу Эфес Евролига

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