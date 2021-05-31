Евролига. «Анадолу Эфес» одолел в финале «Барселону» Пустового и стал триумфатором сезона-2020/21
Заслужил. Мицич получил награду MVP Финала четырех Евролиги
Разыгрывающий «Эфеса» помог своему клубу впервые в истории выиграть турнир
Василие Мицич / Фото - euroleague.netРазыгрывающий «Анадолу Эфеса» Василие Мицич получил приз MVP Финала четырех Евролиги сезона-2020/21.
В финальном матче против «Барселоны» (86:81) 27-летний серб набрал 25 очков и 5 передач при рейтинге эффективности 28 баллов.
В полуфинальном поединке с ЦСКА (89:86) на счету Мицича 25 очков и 6 передач при эффективности 26 баллов.
Отметим, что разыгрывающий турков помог «Анадолу Эфесу» впервые в истории выиграть Евролигу.
Это второй трофей в истории турецкого баскетбола. Дебютный в 2017 году завоевал «Фенербахче».
Со следующего сезона Мицич будет защищать цвета НБА «Оклахома-Сити Тандер».
Результаты Финала четырех Евролиги.
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