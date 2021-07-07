Зеленский – о поражении Украины в четвертьфинале Евро-2020: «Нам жаль, больно, но не стыдно»
Владимир Зеленский предложил президенту Литвы провести совместный Евробаскет
Президент Украины обратился к Гитанасу Науседе
Владимир Зеленский / фото - president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту Литвы Гитанасу Науседе с предложением инициировать проведение совместного Чемпионата Европы по баскетболу. Согласно словам президента Украины, баскетбол в Литве является «не только национальным видом спорта, но и «второй религией».
Зеленого цитирует портал interfax.com.ua:
«Я хочу предложить идею совместной организации Украины и Литвой одного из следующих Чемпионатов Европы по баскетболу («Евробаскет») … Убежден, что для украинцев и литовцев такая инициатива станет хорошей возможностью в очередной раз объединить усилия и доказать, что мы способны проводить большие события европейского масштаб.
Несмотря на тотальную любовь украинцев к футболу, баскетбол также достаточно популярен в нашей стране».
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