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Владимир Зеленский предложил президенту Литвы провести совместный Евробаскет

Президент Украины обратился к Гитанасу Науседе
Баскетбол В Европе
12:20
Владимир Зеленский предложил президенту Литвы провести совместный Евробаскет
Владимир Зеленский / фото - president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту Литвы Гитанасу Науседе с предложением инициировать проведение совместного Чемпионата Европы по баскетболу. Согласно словам президента Украины, баскетбол в Литве является «не только национальным видом спорта, но и «второй религией».

 Зеленого цитирует портал interfax.com.ua:

«Я хочу предложить идею совместной организации Украины и Литвой одного из следующих Чемпионатов Европы по баскетболу («Евробаскет») … Убежден, что для украинцев и литовцев такая инициатива станет хорошей возможностью в очередной раз объединить усилия и доказать, что мы способны проводить большие события европейского масштаб.

Несмотря на тотальную любовь украинцев к футболу, баскетбол также достаточно популярен в нашей стране».

Стали известны возможные соперники «Прометея» в квалификации Лиги чемпионов.

Рене Тер Велде
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