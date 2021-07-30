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Звездный напарник Леня перешел «Лейкерс»

Уэстбрук продолжит карьеру в составе чемпиона НБА-2020
Баскетбол НБА
12:41
Звездный напарник Леня перешел «Лейкерс»
Расселл Уэстбрук / Фото: Getty Images

Лидер «Вашингтона», в котором выступает украинец Алексей Лень, Рассел Уэстбрук продолжит карьеру в «Лейкерс». В составе чемпиона НБА-2020 разыгрывающий станет напарником Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса.

Джеймс уже в своем Instagram отреагировал на обмен Уэстрбука в стан «озерных»:

Рассел трогательно попрощался с «Уизардс» и болельщиками клуба.

Спасибо, Вашингтон! Вы тепло приняли меня и мою семью с самого первого дня. Все, начиная с офиса, тренерского штаба, тренеров, одноклубников и болельщиков. Благодарен за то, что вы решили дать мне шанс и поддерживали меня на каждом этапе пути. Мне повезло быть частью такой четкой организации.

Вашингтон недолго был моим домом, но я всегда буду благодарен вам и всегда буду ценить этот опыт в организации. Спасибо!

Напомним, что Джеймс стал первым долларовым миллиардером в истории НБА.

Источник: sports.ru Олег Шумейко-младший
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Теги

Расселл Уэстбрук Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс Энтони Дэвис

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