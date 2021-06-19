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Звезды «Филадельфии» и «Атланты» устроили стычку в матче плей-офф НБА

Охране арены в Атланте пришлось вмешаться в происходящее
Баскетбол НБА
08:49
Звезды «Филадельфии» и «Атланты» устроили стычку в матче плей-офф НБА
Фото: Getty Images

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэль Эмбиид и тяжелый форвард «Атланта Хоукс» Джон Коллинз устроили стычку на площадке в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА.

Инцидент случился в четвертой четверти. Эмбиид сфолил в нападении и рухнул на соперника, Коллинз сбросил Джоэля с себя. Эмбиид поднялся и начал двигаться в сторону Коллинза, прижав его к конструкции щита. Потасовку удалось погасить при помощи вмешавшейся охраны арены в Атланте. Оба игрока получили технические фолы.

«Филадельфия» обыграла «Атланту» (104:99, 3:3 в серии).

Источник: basket.com.ua Олег Шумейко-младший
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Теги

Филадельфия 76 Атланта Хоукс

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