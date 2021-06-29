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Звонов призвал болеть за сборную Украины в матче против Швеции

Баскетболист опубликовал пост с поддержкой
Баскетбол Суперлига
20:15
Звонов призвал болеть за сборную Украины в матче против Швеции
Максим Звонов / фото - ФБУ

Нападающий «Будивельника» Максим Звонов поддержал сборную Украины накануне матча 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. Баскетболист опубликовал в своем Instagram пост, в котором призвал болеть за национальную команду сегодня в 22:00.

«Друзья ,давайте все вместе поддержим нашу Национальную сборную по футболу! Сегодня очень важный матч для нас всех!

Парни,удачи Вам ,вся Украина с вами».


За текстовой трансляцией матча Украина – Швеция следите на XSPORT.

Ранее команду Андрея Шевченко поддержала первая ракетка Украины.

Антон Кривенко
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Теги

Максим Пустозвонов Будивельник

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