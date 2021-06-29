«Будивельник» подписал контракт с Грицаком
Звонов призвал болеть за сборную Украины в матче против Швеции
Баскетболист опубликовал пост с поддержкой
Максим Звонов / фото - ФБУ
Нападающий «Будивельника» Максим Звонов поддержал сборную Украины накануне матча 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. Баскетболист опубликовал в своем Instagram пост, в котором призвал болеть за национальную команду сегодня в 22:00.
«Друзья ,давайте все вместе поддержим нашу Национальную сборную по футболу! Сегодня очень важный матч для нас всех!
Парни,удачи Вам ,вся Украина с вами».
За текстовой трансляцией матча Украина – Швеция следите на XSPORT.
Ранее команду Андрея Шевченко поддержала первая ракетка Украины.
Комментарии 0