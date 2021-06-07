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Бех: «Были проблемы со спиной, в межсезонье поездила по врачам, вылечила»

Украинка рассказала о начале подготовки к олимпийскому сезону
Биатлон
21:32
Бех: «Были проблемы со спиной, в межсезонье поездила по врачам, вылечила»
Екатерина Бех / Фото: biathlon.com.ua

Украинская биатлонистка Екатерина Бех рассказала о старте подготовки к сезону 2020-2021.

Сбор прошел замечательно. У нас был короткий сбор, втягивались. Нагрузок не было, вернулись не загруженными. Межсезонье также прошло хорошо, у меня были проблемы со спиной, я ее вылечила, поездила по врачам.

Надеюсь, что такие травмы не будут беспокоить. Планы? Грандиозные: тренироваться, цель поставлена, идти вперед и достигать цели.

Есть ли волнение перед Олимпиадой? Честно – пока нет. Даже не хочу задумываться о попадании на Олимпийские Игры. Просто иду вперед, а дальше – как будет.

Если честно, пока смены тренера не чувствую. Пока сбор был нетрудным.

Честно, с тренером с первых дней нашли с Велепецом он интересуется, видно, что заинтересован в подготовке.

Вопросы задает, говорит, чтобы не стеснялись и также задавали вопросы, чтобы был контакт. Тренер и спортсмен – это тандем, и если его не будет, то и результата не будет.

Кардинально план не изменился. Урош общался с Санитрой, он знает, что я выполняла. Говорит, что в олимпийский сезон кардинально что-то менять – плохая идея. Подстраиваемся под мою предыдущую подготовку.

Напомним, что Елена Пидгрушная в новом сезоне начнет выступление под новой фамилией.

Источник: suspilne.media Олег Шумейко-младший
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Екатерина Бех Сборная Украины по биатлону

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