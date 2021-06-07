Белорусский и украинский чемпион мира Айдаров: «Уберем мы Лукашенко, а дальше что? Жить, как в Украине?»

Биатлонист поддерживает политику Александра Григориевича

Алексей Айдаров / фото - biathlon-online.de

Бывший биатлонист сборной Белоруссии и Украины Алексей Айдаров поделился мнением о действующем политическом режиме в Белоруссии. Чемпион мира в эстафете 1999 года заявил в комментарии by.tribuna.com, что поддерживает действия Александра Лукашенко и не видит других перспектив для развития страны.

«Я считаю, что в нашем государстве все правильно, я полностью поддерживаю политику Александра Григорьевича. Да, не со всем согласен, но он же не может все контролировать. Он старается. Пока меня все устраивает.

Предложите что-то новое и докажите, что это надо – пожалуйста, может, вас и поддержу. Но я ничего не услышал. А то как получается: вышел, флажок повесил, на милицию наехал – и получил за это. Есть же закон, где сказано, что на милицию наезжать нельзя.

Как-то разговаривал с представителями молодого поколения, спрашивал у них, за что и для чего они выходят на улицу. У них одна фраза: «Он надоел». Так, извините, тебе, 16-летнему, чем он надоел? Вы же посмотрите: вечером можно пройтись спокойно по улицам, нет бандитизма, законы соблюдаются. Подходишь к пешеходному переходу – машины останавливаются».

Главная цель Тихановская – честные, открытые выборы, а не президенство.

«Ну, проведем мы новые выборы, а дальше что? Чего вы хотите? Вот этого я не понимаю. Убрали – а дальше что будем делать? Жить, как на Украине? А что будет у нас дальше с образованием? Понятно, что не хуже. Но, поймите, у нас детишки даже в уме считать уже не умеют. Дети не могут элементарные задачки решить. Вот придет Тихановская – она что, улучшит образование?

Я сам лично общался с Лукашенко, с его заместителями. Это нормальный адекватный человек, все грамотно воспринимает. Может, тем, кто что-то хочет поменять, сначала стоит что-то предложить, а не стремиться все сломать?

Президент делает все для людей. Дальше за ним еще есть люди, ответственные. Может, это не президент недорабатывает, а кто-то другой? Почему президент во всем виноват? Дом же, например, стоит на фундаменте. Президент – это фундамент. Давайте его уберем – дом покосится. А потом окна вывалятся, двери не закроются, крыша свалится».

Без Лукашенко страна развалится?

«А я вам что говорю? Пока я не вижу, чтобы кто-то пришел и действительно укрепил этот фундамент. Несогласные почему-то домой не через дверь заходят, они полезли под землей. Так вы зайдите нормально через дверь и поговорите»

C 2006 по 2008 года Айдаров выступал за сборную Украины.

Напомним, МОК не признал старшего сына Лукашенко на посту главы НОК.