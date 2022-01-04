Без Билосюк. Известен состав сборной Украины на этап в Оберхофе

На Кубок мира возвращается Валя Семеренко и Екатерина Бех

Елена Билосюк пропустит пятый этап Кубка мира в Оберхофе/ Фото - IBU

Сборная Украины по биатлону отправилась на первый в новом году этап Кубка мира, который традиционно состоится в немецком Оберхофе. В состав команды вошли 11 биатлонистов: 5 женщин и 6 мужчин.

Новогоднюю паузу женская сборная Украины провела на сборе в словенской Поклюке. Отдельно от команды тренировалась лишь Дарья Блашко, которая под руководством Владимира Махлаева провела сбор в Яворове, Львовской области.

После чемпионата Украины, который проходил в Буковеле, в расположение команды вернулись Анастасия Меркушина и Ирина Петренко, у которых ранее обнаружили инфекционное заболевание. Впрочем, этап в Оберхофе эти две спортсменки пропустят, как это сделает и капитан команды Елена Билосюк.

Все три биатлонистки продолжат тренироваться в Поклюке под руководством Александра Кравченко и будут готовиться к этапу в Рупольдинге.

Таким образом, как сообщил XSPORT.ua старший тренер женской сборной Урош Велепец, в Оберхофе выступят 5 девушек: Юлия Джима, Дарья Блашко, Валя Семеренко, Ольга Абрамова и Екатерина Бех.

Мужская сборная Украины отправиться в Оберхоф вшестером/ Фото - Артем Прима

Что касается мужской сборной, то новогоднюю паузу команда проводила в итальянском Пасо-Лавацца, куда отправилась сразу после этапа в Хохфильцене. Позже к четверке основных биатлонистов присоединились Артем Тищенко, Тарас Лесюк и Руслан Ткаленко.

Перед самим Новым годом 5-дневный визит домой совершили Дмитрий Пидручный и Артем Прима, а уже 3 января спортсмены отправились в Оберхоф.

На немецкий этап старший тренер команды Юрай Санитра берет сразу 6 спортсменов. Связано это с тем, что жена Богдана Цымбала Анастасия скоро должна родить первенца, и в этом случае спортсмен на пару дней отправиться домой.

Состав мужской сборной на Оберхоф: Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цымбал, Артем Тищенко, Тарас Лесюк.

В свою очередь Руслан Ткаленко отправиться на Кубок IBU, который с 8 по 16 января примет словацкий Осрбли.

Отметим, что в программе этапа в Оберхофе запланированы спринты, смешанные эстафеты и гонки преследования. Из-за малого количества снега мужской спринт был перенесен на пятницу, 7 января.

Максим Чеберяка, XSPORT.ua