Билосюк объяснила причины своего участия в чемпионате Украины в Буковеле

Биатлонистка рассказала XSPORT.ua, почему ее имени не было в официальных протоколах соревнований

Елена Билосюк рассказала о скандальном выступлении в Буковеле / Фото - Дмитрий Евенко

Сразу в нескольких СМИ за последнее время появилась информация о том, что олимпийская чемпионка Елена Билосюк выиграла спринт на недавнем чемпионате Украины в Буковеле под чужим именем.

При этом, в официальных финишных протоколах гонки ни фамилии Билосюк, ни фамилии Крипак (под которой предположительно стартовала Елена) не значится. В комментарии champion.com.ua президент федерации биатлона Владимир Брынзак заявил, что ничего не знает об участии Билосюк, а протоколы соревнований увидел уже по возвращению в Киев.

Первым же информацию о том, что спортсменка действительно принимала участие в гонке, подтвердил гостренер сборной Украины Евгений Колупаев, который в Буковель был делегирован от Министерства спорта.

XSPORT.ua обратился за комментарием касательно данной ситуации к самой спортсменке и получил следующий ответ:

«По окончании первого соревновательного триместра, по семейным обстоятельствам я вынуждена была на несколько дней приехать домой в Украину. Однако подготовка продолжается и тренировки никто не отменял. Пользуясь случаем, было принято решение по возможности пробежать в Буковеле, где в те дни проходил чемпионат Украины, чтобы проверить свое состояние. Действительно, в режиме скоростной тренировки я пробежала спринтерскую гонку, проверила собственные силы, но так как решение об участии было принято в последний момент, в качестве исключения мне разрешили пройти дистанцию с чипами, чтобы иметь информацию по временным отсечкам. Соответственно, в стартовый протокол гонки внести изменения было невозможно, поэтому я бежала с транспондерами спортсменки, которая в тот день не вышла на старт гонки. Этот результат не был отображен в официальных протоколах и ни на что не влиял. Он был нужен исключительно для проверки собственного состояния в рамках подготовки к следующим соревнованиям. Также отмечу, что в то время я находилась на учебно-тренировочном сборе в Поклюке, куда сразу же при первой возможности вернулась, и продолжила подготовку вместе с командой. Подчеркиваю, что никакого «заговора» в этой ситуации нет, прямо сейчас мне не нужно дополнительное внимания, а необходимо сконцентрироваться на подготовке к следующим этапам Кубка мира и Олимпийским Играм», - заявила биатлонистка.

Отметим, что этап Кубка мира в Оберхофе Билосюк пропускает, и под руководством Александра Кравченко продолжает подготовку в словенской Поклюке.

Максим Чеберяка, XSPORT.ua