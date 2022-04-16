Блашко: «Перемены в федерации в любом случае должны были произойти. Никто не вечен»

При этом биатлонистка заявила, что не поддерживает бунт команды против Брынзака

Дарья Блашко

В конце марта помимо военных действий в стране, настоящий бунт случился в сборной Украины по биатлону. Произошло это после одного из интервью многолетнего президента федерации Владимира Брынзака, в котором он скрыл информацию о том, что три экс-российские биатлонистки, выступающие за сборную Украины, в первый день войны покинули страну и отправились в россию.

Спортсмены было возмущены фактом вранья со стороны Брынзака, после чего начали вспоминать и другие проколы со стороны руководства Федерации. В последствии этого экс-россиянки были исключены из сборной, а сам Брынзак заявил о том, что больше не планирует занимать пост президента Федерации, и не будет учувствовать в ближайших выборах.

В эфире проекта «Разом до перемоги» телеканала XSPORT украинская биатлонистка Дарья Блашко рассказала о своем отношении к протестным настроям в команде, а также поделилась своим мнением на счет того, назрели ли перемены в Федерации:

«Честно говоря, я не поддерживаю этот бунт, потому что сейчас не то время, когда нужно искать какие-то проблемы. Сейчас наоборот нужно объединяться, чтобы их решать. Сейчас у всех много эмоций на самом деле. Думаю, что этот бунт никто не планировал, а больше сыграли эмоции, потому что все на пределе. Могу даже сказать по своему состоянию, когда я была в Чернигове, и сейчас, когда я в Словении – это два разных человека. Эмоции накладывают огромный отпечаток, ты злишься, играют гормоны. Считаю, что сейчас не то время, когда нужно радикально подходить ко всем вопросам, потому что можно наделать много ошибок. Также хочу отметить, что какие бы не были отношения у спортсменов с Брынзаком, он много всем помогал с жильем, с доплатами, по другим совершенно разным вопросам. Наверное, 95 процентов спортсменов обращались к Владимиру Михайловичу со своими проблемами, и он как мог их решал. Да, у всех есть косяки, бывают разные моменты, но тем не менее, нужно помнить, что вопросы решались. И биатлон за время Брынзака стал один из передовых видов спорта. Да, перемены в любом случае должны были произойти. Никто не вечен, но это можно было бы решить более мягкими путями. Но случилось, как случилось, сейчас нужно выруливать из ситуации. Эмоции утихают, остается холодная голова, которая нужна для принятия решений. Перемены в любом случае назревали. У нас получились две подряд безмедальные Олимпиады, хотя в Пекине результаты были получше, чем 4 года назад. Но все мы знаем, какие были проблемы по ходу сезона. В любом случае, я не думаю, что эти перемены были бы настолько радикальны, можно было подготовить какого-то человека на должность главы Федерации, чтобы он уже пришел с пониманием всех процессов. Но сейчас мы видим, что во время войны радикальные решения принимаются не только в Федерации биатлона, но и во всей стране. Сейчас все решения – либо белое, либо черное – другого не дано. В любом случае, я думаю, что сборы у нас будут, подготовка стартует с конца мая. Где-то сначала мая мы начинаем сами тренироваться, чтобы приехать на первый сбор в оптимальном состоянии. Конечно, некоторые сейчас не имеют условий для подготовки, многие не могут выехать. А так сложно сказать, что нас ждет в будущем – назревает смена поколений, как она пройдет, сложно прогнозировать. Что касается тренеров, я тоже не знаю, кто возглавит команду, кто останется, а кто уйдет».



