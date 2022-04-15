Дарья Блашко: «Нам повезло выжить в Чернигове – на девятый день войны пришло ощущение, что тут небезопасно и надо что-то делать»

Фото: Дмитрий Евенко

Биатлонистка сборной Украины Дарья Блашко в интервью XSPORT в программе «Разом до перемоги!» рассказала, как она восприняла начало войны и как эвакуировалась из Чернигова, который рашисты нещадно бомбили:



На девятый день пришло ощущение, что тут небезопасно и надо что-то делать. Случилась такая ситуация, что к нам пришли военные в подвал, в очередной раз, и начали говорить, что здесь диверсионная группа российская высадилась. Хотя мы не могли понять и до сих пор не можем, были это наши (военные) или русские.

Потому что смотришь и понимаешь, что вроде как не наши. Не складывается как-то. Мы передали информацию, нам сказали, что это наши. Была такая ситуация. Один из наших людей вышел и говорит: «Слава Украине». А они так немножко вжались, выдержали такую маленькую пауза и ответили немножечко с усмешкой: «Героям Слава». Это сразу же бросается в глаза, напрягаешься.

Мы понимали, что можем нарваться. Спокойно с ними разговаривали, ведь нас бы ничто не спасло. Нас там было 15 человек и застрелить был вопрос трех секунд. Мы бы даже не успели ничего сделать. Поэтому мы аккуратно с ними общались. У нас был свет. В Чернигове уже практически нигде его не было. Но лыжная база немножко в стороне, за городом. После ухода военных через полтора часа пропал свет. И мы поняли, что здесь совсем стало небезопасно. В том подвале просто страшно находится без света. Плюс к тому вода тоже должна была закончиться, без света насосы не работают.

Мы могли остаться без каких-либо ресурсов для жизни. Никаких колодцев рядом нет, где можно было более-менее безопасно набрать воды. Поэтому мы понимали, что нужно уезжать. Утром мы очень быстро собрали вещи и уехали. Люди нас приняли. Это было недалеко, 2 км от базы. Район на границе города, который тоже попадал под обстрелы очень сильно. По итогу там было не безопасней, но нам повезло выжить там. Мы очень благодарны людям, которые нас приняли. Ведь идти было некуда.