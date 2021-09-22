Джима и Билосюк не примут участия в чемпионате Украины в Чернигове

Спортсменки посетят национальное первенство в качестве гостей

Юлия Джима и Елена Билосюк пропустят чемпионат Украины/ Фото - GettyImages

С 25 по 29 сентября в Чернигове традиционно состоится чемпионат Украины по летнему биатлону, в котором примут участия основные мужская и женская команды, за исключением Юлии Джимы и Елены Билосюк (Пидгрушной).

Как сообщил XSPORT.ua главный тренер женской сборной Украины Урош Велепец, участие спортсменок в национальном первенстве не входит в их план подготовки к сезону. В конце августа обе девушки выступали на чемпионате мира по летнему биатлону в Нове-Место, где Джима завоевала две серебренные медали.

После этого команда провела тяжелый сбор в Рупольдинге, во время которого Джима с Билосюк вынуждены были на один день прилететь в Киев на празднование 30-летия НОК Украины.

Джима и Билосюк на праздновании 30-летия НОК Украины / Фото - НОК

Впрочем, несмотря на то, что обе спортсменки не примут участия в гонках, в Чернигове мы их все же увидим. 26 сентября олимпийские чемпионки в качестве гостей посетят Гонку чемпионов, с участием ветеранов украинского биатлона.

В полном составе в Чернигове выступит мужская сборная Украины, которая 20 сентября завершила сбор в немецком Оберхофе. Также в Чернигове можно будет увидеть в деле сестер Семеренко, которые готовятся к сезону отдельно от основной команды, Дарью Блашко, Анастасию Меркушину, Ирину Петренко (Варвинец), Екатерину Бех и других.

В полном составе участие в национальном первенстве примет и резервная сборная Украины, которая готовится под руководством Николая Зоца и Валерия Лесникова.

Программа чемпионата Украины:

24.09 – официальная тренировка;

25.09 – спринтерские гонки;

11.00 – женщины 7,5 км;

12.50 – мужчины 10 км;

26.09 – гонки преследования;

27.09 – официальная тренировка;

28.09 – смешанная эстафета женщины + мужчины – 2 х 6 км + 2 х 6 км;

29.09 – масс-старты (кросс).

Отметим, что по окончанию чемпионата Украины мужская сборная Украины отправиться на сбор в австрийский Рамзау, а женнская - в итальянский Ливиньо.

Максим Чеберяка, XSPORT.ua