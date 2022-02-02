Еще два члена олимпийской сборной Украины сдали положительные тесты на коронавирус

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02:00 Бостон Брюинс - Сиэтл Кракен 3:2 Окончен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Торонто Мейпл Лифс 1:7 Окончен
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Флорида Пантерс 5:2 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Виннипег Джетс 3:1 Окончен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Вашингтон Кэпиталз 3:4 Окончен
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Сан-Хосе Шаркс 3:2 Окончен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Оттава Сенаторс 4:1 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Ванкувер Кэнакс 4:2 Окончен
03:30 Даллас Старз - Калгари Флэймс 3:4 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Аризона Койотис 2:3 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Баффало Сэйбрс 5:2 Окончен
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02:30 Милуоки Бакс - Вашингтон Уизардз 112:98 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Денвер Наггетс 130:115 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Орландо Мэджик 126:115 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Голден Стэйт Уорриорз 120:124 Окончен
05:00 Финикс Санс - Бруклин Нетс 121:111 Окончен
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19:00 Черкасские Мавпы - БК Одесса 82:78 Окончен
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18:30 Донбасс - Альтаир 4:1 Окончен
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18:30 Донбасс - Альтаир 4:1 Окончен
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02:00 Вашингтон Кэпиталз - Эдмонтон Ойлерс 3:5 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Лос-Анджелес Кингс 3:5 Окончен
04:30 Аризона Койотис - Калгари Флэймс 2:4 Окончен
04:30 Чикаго Блэкхокс - Миннесота Уайлд 0:5 Окончен
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02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Вашингтон Уизардз 103:106 Окончен
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02:30 Нью-Йорк Никс - Мемфис Гриззлис 108:120 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Кливленд Кавальерс 115:104 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Оклахома-Сити Тандер 114:120 Окончен
05:00 Юта Джаз - Денвер Наггетс 108:104 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Бруклин Нетс 112:101 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Портленд Трэйл Блэйзерс 99:94 Окончен
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02:00 Детройт Пистонс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Финикс Санс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Майами Хит -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
05:00 Лос-Анджелес Клипперс - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
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18:00 Черкасские Мавпы - Химик -:- Запланирован
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19:30 Харьковские Соколы - Прометей -:- Перенесен

Еще два члена олимпийской сборной Украины сдали положительные тесты на коронавирус

К счастью, речь идет не о спортсменах
Olympics Олимпийское движение
01 февраля 11:27
Еще два члена олимпийской сборной Украины сдали положительные тесты на коронавирус
Еще двое членов команды сдали положительные тесты на Covid-19

В олимпийской сборной Украины по биатлону, которая в данный момент находиться в кластере Чжанцзякоу, где и пройдут соревнования стреляющих лыжников, обнаружены новые случаи заряжения коронавирусом.

Как стало известно XSPORT.ua, в понедельник вечером результаты положительных тестов на Covid получили еще два члена команды. Однако, по нашей информации, речь идет не о спортсменах, а об обсуживающем персонале команды.

На данный момент заразившиеся изолированы в олимпийской деревне и в ближайшее время ожидают результаты повторного теста.

Ранее по прилету в Пекин на самоизоляцию вынужден был уйти старший тренер мужской сборной Юрай Санитра. Также позитивный тест был у тренера женской сборной Игоря Ященко, однако на следующий день специалист сдал уже негативный тест, и был освобожден с самоизоляции.

Ранее в интервью XSPORT.ua старший тренер женской сборной Урош Велепец рассказал об особенностях олимпийской трассы и заявил, что команда с тревогой каждый день ожидает новых тестов.

Максим Чеберяка, XSPORT.ua

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(Голосов: 6)

Теги

Сборная Украины по биатлону Пекин-2022 коронавирус

Комментарии 3

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2 февраля 2022г. 11:32
Не по фиг. В погоне за дешевыми сенсациями журналисты забивают на элементарную проверку фактов.
0 0
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1 февраля 2022г. 12:18
Правильне прiзвище лiкаря - Братков. Дивно, що на цьому сайтi не перевiряються важливi данi
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1 февраля 2022г. 13:34
Чи не по фіг?
0 0
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