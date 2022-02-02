Еще два члена олимпийской сборной Украины сдали положительные тесты на коронавирус

К счастью, речь идет не о спортсменах

Еще двое членов команды сдали положительные тесты на Covid-19

В олимпийской сборной Украины по биатлону, которая в данный момент находиться в кластере Чжанцзякоу, где и пройдут соревнования стреляющих лыжников, обнаружены новые случаи заряжения коронавирусом.

Как стало известно XSPORT.ua, в понедельник вечером результаты положительных тестов на Covid получили еще два члена команды. Однако, по нашей информации, речь идет не о спортсменах, а об обсуживающем персонале команды.

На данный момент заразившиеся изолированы в олимпийской деревне и в ближайшее время ожидают результаты повторного теста.

Ранее по прилету в Пекин на самоизоляцию вынужден был уйти старший тренер мужской сборной Юрай Санитра. Также позитивный тест был у тренера женской сборной Игоря Ященко, однако на следующий день специалист сдал уже негативный тест, и был освобожден с самоизоляции.

Ранее в интервью XSPORT.ua старший тренер женской сборной Урош Велепец рассказал об особенностях олимпийской трассы и заявил, что команда с тревогой каждый день ожидает новых тестов.



Максим Чеберяка, XSPORT.ua