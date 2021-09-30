Кривонос: «Хочется навязать достойную борьбу за путевку на Олимпиаду»

Украинская биатлонистка рассказала XSPORT о своих целях на предстоящий сезон

Интервью

Анна Кривонос/ Фото - Біатлон майбутнього

В нынешнее межсезонье 24-летняя украинская биатлонистка Анна Кривонос проводит подготовку к сезону в составе основной команде под руководством словенца Уроша Велепца.

На чемпионате Украины по летнему биатлону, который недавно завершился в Чернигове, в спринте Кривонос показала третий результат, уступив лишь Дарье Блашко и Ирине Петренко.

О том, как сложилась гонка, отличиях в работе с Велепцом сейчас и 5 лет назад, а также желании отобраться на Олимпиаду спортсменка рассказала в интервью XSPORT.ua:

Аня, поздравляю с бронзовой наградой в спринте, которую ты завоевала в свой день рождение. Выходила на старт сверхмотивированной?

Да, у меня было очень хорошее настроение, получила много поздравлений. Такие положительные эмоции придают сил. Во время стартов всегда чувствуется мандраж, но сегодня такого не было.

Кто первый поздравил?

Первой меня поздравила Валентина Цербе-Несина в Фейсбуке (смеется). А вообще меня начали поздравлять еще ночью, поэтому не могла долго заснуть перед стартом.

Анна Кривонос/ Фото - Біатлон майбутнього

Как оценишь свою форму в Чернигове, если сравнивать с Нове-Место, где в конце августа состоялся летний чемпионат мира?

Если честно, мне казалось, что я и в Чехии нахожусь в неплохой форме. К сожалению, не совсем удалось справиться со стрельбой и это сказалось на результате. Радует, что на чемпионате Украины уже не было таких проблем на огневых рубежах. Считаю, что и на дистанции смогла неплохо отработать. Могла терпеть, слышала все подсказки тренеров. Потому что обычно, когда становиться тяжело, голова полностью в тумане.

Ты сейчас тренируешься с основной командой под руководством Уроша Велепца, с которым 5 лет назад уже имела опыт работы. Чем отличаются тот и нынешний периоды?

Тогда я еще была юниоркой, поэтому не выполняла такой серьезный объем работы, как основная команда. Мне и поспать дольше разрешали и поблажки делали (смеется). Сейчас же работа стала гораздо объемнее, тренируюсь наравне со всеми. За все свои недоработки получаю от тренеров (смеется).

Анна Кривонос и Урош Велепец / Фото - Максим Чеберяка

Прошлый сезон для тебя был самый удачный в карьере, ты попала в призы на этапах Кубка IBU. Сейчас выполняешь еще большие нагрузки?

С Ильей Лопуховым также была серьезная работа в подготовительный период. Думала, что сложнее уже не будет, но мне только так казалось (смеется). Мы прошли интенсивный период подготовки, а сейчас будет легче, слава Богу (смеется). Особенно последние два сбора были убойные, но мы справились, это было очень интересно.

Тренировки с лидерами сборной добавляют мотивации?

Конечно, я всегда стремлюсь на тренировках обыграть более опытных и именитых соперниц. Где-то быстрее сделать ускорение, или на стрельбе, или в зале в работе с весом. Мне хочется научиться чего-то нового у лидеров не только украинского, но и мирового биатлона. Хорошо, когда есть такой ориентир. Опытные спортсменки часто подсказывают на тренировках и это очень приятно.

Сейчас перед следующим сбором домой?

Да, там меня ждут мои собаки, коты, козы (смеется). Вообще жома не была два месяца и это достаточно сложно. Сейчас необходимо сбросить эту психологическую нагрузку, морально отдохнуть.

В этом сезоне состоятся Олимпийские игры, основная цель на сезон – попасть туда?

Будем реально смотреть на все вещи. Хочется навязать достойную борьбу и побороться за путевку на Олимпиаду.

Отметим, что после небольшого отдыха дома, 6 октября мужская и женская команды отправятся на сбор в австрийский Рамзау.

Максим Чеберяка, XSPORT.ua

