Кривонос: «Хочется навязать достойную борьбу за путевку на Олимпиаду»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 24
Сейчас 0
Сегодня 8
Завтра 17
Футбол (20 событий из 32) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:45 Спарта Прага - Глазго Рейнджерс 1:0 Окончен
19:45 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Окончен
19:45 Легия Варшава - Лестер 1:0 Окончен
19:45 Наполи - Спартак Москва 2:3 Окончен
22:00 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Окончен
22:00 Марсель - Галатасарай 0:0 Окончен
22:00 Лудогорец - Црвена Звезда 0:1 Окончен
22:00 Селтик - Байер 0:4 Окончен
22:00 Ференцварош - Бетис 1:3 Окончен
22:00 Генк - Динамо Загреб 0:3 Окончен
22:00 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Окончен
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:45 Гент - Анортосис Фамагуста 2:0 Окончен
19:45 Заря - Рома 0:3 Окончен
19:45 ЦСКА София - Бодо/Глимт 0:0 Окончен
22:00 Фейеноорд - Славия Прага 2:1 Окончен
22:00 ПАОК - Слован Братислава 1:1 Окончен
22:00 Копенгаген - Линкольн 3:1 Окончен
22:00 Тоттенхэм - Мура 5:1 Окончен
22:00 Витесс - Ренн 1:2 Окончен
22:00 Базель - Кайрат 4:2 Окончен
Хоккей (2 события из 4) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:30 Донбасс - Рулав Одд 5:2 Окончен
19:30 Мариуполь - Краматорск 2:7 Окончен
Теннис (2 события из 43) показать все
ATP 2021 (Sofia, Bulgaria)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
12:00 Джон Мильман - Илья Марченко 2:1 Окончен
WTA 2021 (Chicago 2, USA)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
20:30 Элина Свитолина - Елена Габриэла Рузе 2:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (6 событий из 8) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:45 Кальяри - Венеция -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
22:00 Атлетик - Алавес -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:15 ВПК-Агро - Авангард -:- Запланирован
15:30 Подолье - Олимпик -:- Запланирован
17:30 Оболонь - Кривбасс -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 ФК Мариуполь - Рух -:- Запланирован
Хоккей (2 события из 8) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:30 Кременчуг - Сокол -:- Запланирован
19:00 Днепр - Белый Барс -:- Запланирован
Футбол (15 событий из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:30 Манчестер Юнайтед - Эвертон -:- Запланирован
17:00 Челси - Саутгемптон -:- Запланирован
19:30 Брайтон - Арсенал -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:00 Торино - Ювентус -:- Запланирован
21:45 Сассуоло - Интер -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 Кадис - Валенсия -:- Запланирован
22:00 Атлетико - Барселона -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
00:00 Волынь - Полесье -:- Перенесен
13:15 Ужгород - Кремень -:- Запланирован
16:00 Ужгород - Николаев -:- Запланирован
18:45 Металлист - Нива Т -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Колос - Черноморец -:- Запланирован
16:00 Металлист-1925 - Олимпик -:- Запланирован
17:00 ФК Львов - СК Днепр-1 -:- Запланирован
19:30 Ворскла - Ингулец -:- Запланирован
Хоккей (2 события из 6) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Мариуполь - Рулав Одд -:- Запланирован
17:00 Донбасс - Краматорск -:- Запланирован

Кривонос: «Хочется навязать достойную борьбу за путевку на Олимпиаду»

Украинская биатлонистка рассказала XSPORT о своих целях на предстоящий сезон
Биатлон
30 сентября 19:45
Кривонос: «Хочется навязать достойную борьбу за путевку на Олимпиаду» Интервью
Анна Кривонос/ Фото - Біатлон майбутнього

В нынешнее межсезонье 24-летняя украинская биатлонистка Анна Кривонос проводит подготовку к сезону в составе основной команде под руководством словенца Уроша Велепца.

На чемпионате Украины по летнему биатлону, который недавно завершился в Чернигове, в спринте Кривонос показала третий результат, уступив лишь Дарье Блашко и Ирине Петренко.

О том, как сложилась гонка, отличиях в работе с Велепцом сейчас и 5 лет назад, а также желании отобраться на Олимпиаду спортсменка рассказала в интервью XSPORT.ua:

Аня, поздравляю с бронзовой наградой в спринте, которую ты завоевала в свой день рождение. Выходила на старт сверхмотивированной?

Да, у меня было очень хорошее настроение, получила много поздравлений. Такие положительные эмоции придают сил. Во время стартов всегда чувствуется мандраж, но сегодня такого не было.

Кто первый поздравил?

Первой меня поздравила Валентина Цербе-Несина в Фейсбуке (смеется). А вообще меня начали поздравлять еще ночью, поэтому не могла долго заснуть перед стартом.

Анна Кривонос/ Фото - Біатлон майбутнього

Как оценишь свою форму в Чернигове, если сравнивать с Нове-Место, где в конце августа состоялся летний чемпионат мира?

Если честно, мне казалось, что я и в Чехии нахожусь в неплохой форме. К сожалению, не совсем удалось справиться со стрельбой и это сказалось на результате. Радует, что на чемпионате Украины уже не было таких проблем на огневых рубежах. Считаю, что и на дистанции смогла неплохо отработать. Могла терпеть, слышала все подсказки тренеров. Потому что обычно, когда становиться тяжело, голова полностью в тумане.

Ты сейчас тренируешься с основной командой под руководством Уроша Велепца, с которым 5 лет назад уже имела опыт работы. Чем отличаются тот и нынешний периоды?

Тогда я еще была юниоркой, поэтому не выполняла такой серьезный объем работы, как основная команда. Мне и поспать дольше разрешали и поблажки делали (смеется). Сейчас же работа стала гораздо объемнее, тренируюсь наравне со всеми. За все свои недоработки получаю от тренеров (смеется).

Анна Кривонос и Урош Велепец / Фото - Максим Чеберяка

Прошлый сезон для тебя был самый удачный в карьере, ты попала в призы на этапах Кубка IBU. Сейчас выполняешь еще большие нагрузки?

С Ильей Лопуховым также была серьезная работа в подготовительный период. Думала, что сложнее уже не будет, но мне только так казалось (смеется). Мы прошли интенсивный период подготовки, а сейчас будет легче, слава Богу (смеется). Особенно последние два сбора были убойные, но мы справились, это было очень интересно.

Тренировки с лидерами сборной добавляют мотивации?

Конечно, я всегда стремлюсь на тренировках обыграть более опытных и именитых соперниц. Где-то быстрее сделать ускорение, или на стрельбе, или в зале в работе с весом. Мне хочется научиться чего-то нового у лидеров не только украинского, но и мирового биатлона. Хорошо, когда есть такой ориентир. Опытные спортсменки часто подсказывают на тренировках и это очень приятно.

Сейчас перед следующим сбором домой?

Да, там меня ждут мои собаки, коты, козы (смеется). Вообще жома не была два месяца и это достаточно сложно. Сейчас необходимо сбросить эту психологическую нагрузку, морально отдохнуть.

В этом сезоне состоятся Олимпийские игры, основная цель на сезон – попасть туда?

Будем реально смотреть на все вещи. Хочется навязать достойную борьбу и побороться за путевку на Олимпиаду.

Отметим, что после небольшого отдыха дома, 6 октября мужская и женская команды отправятся на сбор в австрийский Рамзау.

Максим Чеберяка, XSPORT.ua

Рейтинг:
(Голосов: 2)

Теги

Сборная Украины по биатлону Анна Кривонос Урош Велепец

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Брынзак: «Ждем указ президента о гражданстве Сидоровой. Я вижу в ней перспективы»
Брынзак: «Ждем указ президента о гражданстве Сидоровой. Я вижу в ней перспективы»
Биатлон
28 сентября 15:34
Велепец: «Джима и Билосюк точно будут готовиться к Олимпиаде-2022»
Велепец: «Джима и Билосюк точно будут готовиться к Олимпиаде-2022»
Биатлон
27 сентября 11:58
Джима и Билосюк не примут участия в чемпионате Украины в Чернигове
Эксклюзив
Джима и Билосюк не примут участия в чемпионате Украины в Чернигове
Биатлон
22 сентября 17:56
Джима: «Чем старше становишься, тем больше хочется насладиться моментами в биатлоне»
Интервью
Джима: «Чем старше становишься, тем больше хочется насладиться моментами в биатлоне»
Биатлон
2 сентября 19:05

Новости: Биатлон

Кривонос: «Хочется навязать достойную борьбу за путевку на Олимпиаду»
Интервью Кривонос: «Хочется навязать достойную борьбу за путевку на Олимпиаду»
30 сентября 19:45
Брынзак: «Ждем указ президента о гражданстве Сидоровой. Я вижу в ней перспективы»
Брынзак: «Ждем указ президента о гражданстве Сидоровой. Я вижу в ней перспективы»
28 сентября 15:34
Санитра: «На чемпионате Украины ребята показали хороший уровень»
Санитра: «На чемпионате Украины ребята показали хороший уровень»
27 сентября 21:52
Велепец: «Джима и Билосюк точно будут готовиться к Олимпиаде-2022»
Велепец: «Джима и Билосюк точно будут готовиться к Олимпиаде-2022»
27 сентября 11:58
Джима и Билосюк не примут участия в чемпионате Украины в Чернигове
Эксклюзив
Джима и Билосюк не примут участия в чемпионате Украины в Чернигове
22 сентября 17:56
Пидручный выиграл гонку преследования чемпионата Германии
Пидручный выиграл гонку преследования чемпионата Германии
12 сентября 14:47
Трехкратный чемпион мира Жаклен: «Из-за травмы сейчас очень тяжело. Стрелять пока не могу»
Трехкратный чемпион мира Жаклен: «Из-за травмы сейчас очень тяжело. Стрелять пока не могу»
10 сентября 10:30
Чемпионка Европы Журавок вернулась к тренировкам
Чемпионка Европы Журавок вернулась к тренировкам
10 сентября 09:37
Украинец Супрун выиграл спринт среди юниоров на чемпионате Чехии
Украинец Супрун выиграл спринт среди юниоров на чемпионате Чехии
7 сентября 11:10
Все новости

Популярные новости

Экс-чемпион UFC призвал наказать судью, отдавшего Джошуа наибольшее количество раундов в бою с Усиком
Экс-чемпион UFC призвал наказать судью, отдавшего Джошуа наибольшее количество раундов в бою с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
27 сентября 16:45
33
Мало кто заметил, но Джошуа спасли от нокаута в бою с Усиком
Мало кто заметил, но Джошуа спасли от нокаута в бою с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
26 сентября 02:59
32
Рой Джонс требует запретить Усику боксировать с Фьюри
Рой Джонс требует запретить Усику боксировать с Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
27 сентября 17:49
8
Усик – да. Но вчера в Лондоне был жуткий нокаут: боксер бился на полу в конвульсия, покинул ринг на носилках
Послесловие
Усик – да. Но вчера в Лондоне был жуткий нокаут: боксер бился на полу в конвульсия, покинул ринг на носилках
Бокс Профессиональный бокс
26 сентября 13:30
Усик: «Мне запретили нокаутировать Джошуа»
Усик: «Мне запретили нокаутировать Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
26 сентября 09:55
6
Ахметов оценил возможность приобретения итальянского клуба
Ахметов оценил возможность приобретения итальянского клуба
Футбол Украинская Премьер-лига
28 сентября 21:53
Все новости

Анонсы

«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
10:10
Экстра-лига. «Ураган» – ДЕ ТРЕЙДИНГ. Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Ураган» – ДЕ ТРЕЙДИНГ. Видео трансляция
16:00
УХЛ. «Кременчуг» — «Сокол». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Кременчуг» — «Сокол». Видео трансляция
18:30
Суперлига. «Прометей» – «Химик». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Прометей» – «Химик». Видео трансляция
18:30
УХЛ. «Днепр» — «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Днепр» — «Белый Барс». Видео трансляция
19:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
20:30
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
2 октября 10:45
Экстра-лига. «Продэксим» – «Сумы». Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Продэксим» – «Сумы». Видео трансляция
2 октября 14:00
﻿Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Барселона». Онлайн трансляция
WEB
﻿Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Барселона». Онлайн трансляция
2 октября 22:00
Крис Юбэнк-младший – Анатолий Муратов. Онлайн трансляция
WEB
Крис Юбэнк-младший – Анатолий Муратов. Онлайн трансляция
2 октября 23:30
Суперлига. «Днепр» – «Юракадемия». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Днепр» – «Юракадемия». Видео трансляция
3 октября 11:00
Суперлига. «Харьковские Соколы» – «Запорожье». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Харьковские Соколы» – «Запорожье». Видео трансляция
3 октября 13:00
Суперлига. «Кривбасс» – «Киев-Баскет». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Кривбасс» – «Киев-Баскет». Видео трансляция
3 октября 15:00
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Шахтер». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Шахтер». Онлайн трансляция
3 октября 19:30
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
3 октября 20:30
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Милан». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Милан». Онлайн трансляция
3 октября 21:45