Кривонос пропустит несколько недель тренировок из-за жуткого падения на роллерах

Биатлонистка серьезно травмировала лицо на сборе в итальянском Ливиньо

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Анна Кривонос вместе со своим парнем Романом Боровиком после наложения швов/ Фото - Instagram Анны Кривонос

Украинская биатлонистка Анна Кривонос, которая в составе команды находится на тренировочном сборе в итальянском Ливиньо, неудачно упала на одной из лыжероллерных тренировок, вследствие чего сильно травмировала лицо.

Спортсменку вынуждены были доставить в больницу и наложить несколько швов. Теперь биатлонистку ждет период восстановления. Кривонос точно пропустит оставшеюся часть подготовки в Ливиньо, и, возможно, вернется к тренировкам на следующем сборе, который запланирован в норвежском Бейтоштолене.

Подробности инцидента XSPORT.ua рассказал старший тренер женской сборной Украины Урош Велепец:

«На 10-километровой лыжероллерной трассе, на которой здесь все тренируются, есть участок со спуском, в конце которого не очень качественное покрытие. При прохождении этого участка нужно немножко прогнуться назад, как на горных лыжах. К сожалению, Аня или не заметила эту выбоину, или не смогла сгруппироваться, вследствие чего получилось падение. К счастью, руки и ноги она себе не повредила, но очень сильно счесала лицо. Ей даже наложили несколько швов в местной больнице. Также сделали рентген, чтобы исключить всяческие переломы. Хорошо, что сама Аня не падает духом, уже спрашивает, когда сможет вернуться к тренировкам. На данный момент мы считаем, что ей нужно немного отдохнуть, залечить раны, поэтому до конца сбора, а потом и на межсборье, она не будет делать серьезных нагрузок. Сейчас главное восстановиться, и уже на вкатке можно снова вернуться к работе. К счастью, до этого инцидента Аня выполнила всю роботу в полном объеме, хорошо выглядела, поэтому надеемся эта ситуация не выбьет ее с колеи».

Кривонос показала, как выглядит ее лицо после падения/ Фото - Instagram Анны Кривонос

Отметим, что сбор в Ливиньо продолжиться до 24 октября, после чего часть команды вернется домой, а часть останется в Европе. 2 ноября все девушки соберутся на вкатку в норвежском Бейтоштолене.Напомним, ранее Кривонос заявляла, что хотела бы навязать достойную борьбу за место в команде

Максим Чеберяка, XSPORT.ua