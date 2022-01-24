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Меркушина: «Хочется рвать рубашку и кричать «возьмите меня», но нужно думать о команде»

Биатлонистка подвела для XSPORT.ua итоги олимпийского отбора
Биатлон
09:10
Меркушина: «Хочется рвать рубашку и кричать «возьмите меня», но нужно думать о команде»
Анастасия Меркушина рассказала о непопадания в олимпийский состав/ Фото - Дмитрий Евенко

Сборная Украины по биатлону назвала состав на Олимпийские игры. До последнего на попадание в пятерку спортсменок, которые отправятся в Пекин, претендовала Анастасия Меркушина.

Для 27-летней биатлонистки нынешний сезон складывается крайне тяжело. После двух этапов Кубка мира в Эстерсунде, Настя отправилась на лечение в Украину, после чего долгое время не тренировалась. На Кубок мира биатлонистка вернулась лишь в январе на этапе в Рупольдинге, после чего с каждой гонкой демонстрировала прогресс в физической готовности.

Однако уже во время индивидуальной гонки в Антхольце, которая по словам старшего тренера команды Уроша Велепца, должна была стать определяющей в выборе спортсменок, был объявлен состав, в котором Меркушиной не оказалась.

О том, как сложился для биатлонистки олимпийский отбор и какие дальнейшие цели перед собой ставит, Анастасия рассказала в интервью XSPORT.ua:

Настя, морально тяжело было выходить на старт индивидуальной гонки?

Да, я даже доктору в стартовом городке сказала: «Доктор, у меня такой мандраж, как никогда». На что он ответил: «Ты что, первый раз гонку бежишь?». Да, психологически было очень сложно, потому что каждый день ходишь, думаешь об отборе, и это, безусловно, тяжело. Хотя, с другой стороны, могу сказать, что если кто-то не справляется с психологической нагрузкой, настолько, что не в состоянии выйти на старт потому что коленки трясутся, то таким людям нечего делать на Олимпийских Играх.

Поверьте, я уже была на Олимпиаде, и знаю на сколько это страшно тяжело эмоционально. Если выходить, то надо бороться до конца.

Гонка для тебя началась хорошо, что случилось дальше?

На второй лежке я сделала правильную поправку, хорошо сработала, единственное, у меня был мышечный спазм, дёрнулась рука, из-за этого был вылет патрона. Но один промах – не страшно, я старалась бороться дальше на дистанции. На стойке уже поднялся ветер, и, сказать честно, я уже просто захлебывалась, потому что после болезни у меня легкие еще не до конца отошли, еще присутствуют боли в груди, но это уже проходит, и динамика с каждым стартом все лучше и лучше, я бегу все быстрее и быстрее. Да, еще нужно время чтобы полностью разбежаться, но здорово, что уже есть позитивная динамика.

Анастасия Меркшина не смогла отобраться на Олимпиаду

Как на сборе в Поклюке проходил период восстановления после болезни?

К сожалению, был рваный режим из-за карантинных мер. Эта подготовка не была идеальной, хотя мы старались сделать максимум из того, что могли. Но давайте говорить откровенно: за две недели чуда не сотворишь. То, что сейчас результаты идут вверх и не усугубляются – это здорово. Исходя из этого, глупо было бы здесь выглядеть хорошо, а на основных стартах провалится.

С каждым стартом тебе сейчас бежится легче?

По крайней мере теперь я могу бороться, а не то, что было раньше, когда я выходила на старт и не понимала, что делаю. Я реально толкаюсь, реально борюсь, и даже в некоторых моментах могу держаться за более сильными спортсменками, терпеть, смотреть за техникой – это здорово.

Что говорили тренеры перед стартом этапа? Вносили ли какую-то ясность в ситуацию с отбором?

Насколько я понимала, и летом это оговаривалось, то четыре человека едут по результатах, а пятый – на усмотрения тренера в связи со всякими болезнями, и проблемами, которые могут быть. Это всегда так было. Пятый спортсмен в составе – это джокер в кармане тренера. Проблема в том, что в Рупольдинге ко всем троим из нас – и к Дарье (Блашко - прим. XSPORT.ua), и к Ирине (Петренко - прим. XSPORT.ua), и ко мне подошел Урош, и сказал, что мы едем на Олимпийские игры. Хотя мы с Ирой немного скептически на это отреагировали, потому четко понимали расстановку сил, и кто за кем стоит.

Мы понимали, что будет честно, если будет решения по последнему этапу, потому что нет четкого понятия, кто сейчас сильнее: мы все плюс-минус в одном состоянии. Да, решение сложное, и я рассчитывала, что его примет тренер. Но поскольку тренер стоял на трассе и физически не мог во время гонки объявить составы... Кончено, это все обидно, неприятно.

Скажу честно, сейчас я знаю много вещей, то, что происходит, расстановку сил, но я не хочу поднимать скандал, не хочу кричать и звонить во все колокола, потому что, в первую очередь любой скандал ударит по девочкам, а они мои подруги, и они едут на Олимпиаду, чтобы бороться за страну. И я не хочу, чтобы им было плохо. А я...это я (улыбается).

Спортсменка ставит интересы команды выше своих личных

Какая-то надежда на изменения в составе есть еще?

Безусловно, я хочу на Олимпиаду, но думаю, это должен решать тренер, потому что он видит не только внешнюю сторону результата – цифры на экране, но и внутреннее состояние, поскольку он следит за всеми функциональными показателями. Соответственно, поехать должен не просто достойный, а тот, кто в состоянии действительно что-то показать, тот, кто командный игрок, потому что не стоит забывать об эстафете.

Я не буду говорить, что я должна быть там, ибо, возможно, это не так. Конечно, мне хочется рвать рубашку и кричать «возьмите меня», но есть команда, и нужно в первую очередь думать о ней, а не про себя саму.

Отметим, что после этапа в Антхольце биатлонистка, вероятно, отправится на чемпионат Европы в немецкий Арбер, который стартует 26 января.

Максим Чеберяка, XSPORT.ua

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Анастасия Меркушина Пекин-2022 Урош Велепец Сборная Украины по биатлону

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