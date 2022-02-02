Меркушина может заменить Билосюк перед стартом Олимпийских игр

Биатлонистка уже готовится к вылету в Пекин

Анастасия Меркушина готовиться к вылету в Пекин/ Фото - Дмитрий Евенко

После информации о позитивном тесте на коронавирус у капитана женской команды Елены Билосюк, стало известно, что в составе сборной Украины ее может заменить Анастасия Меркушина, которая находится в статусе запасной. Эту информацию XSPORT.ua подтвердил президент Федерации биатлона Владимир Брынзак.

По нашей информации, Анастасия уже получила распоряжение готовиться к вылету в Пекин. В данный момент биатлонистка находиться в чешском Нове-Место, где готовилась к гонкам этапа Кубка IBU, которые должны состояться в ближайшие выходные.

По правилам пекинской Олимпиады, спортсмен может быть замен в составе национальной сборной в случае форс-мажора или позитивного теста на коронавирус до 2 февраля включительно.

Что касается самой Билосюк, скорее всего, она отправиться на самоизоляцию, куда ранее был помещен старший тренер мужской сборной Юрай Санитра, а также массажист женской команды и сервисмен.

Максим Чеберяка, XSPORT.ua