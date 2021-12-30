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Меркушина: «Врач в Киеве сказал, что у меня отит, ларингит, бронхоспазм, а я этого не чувствовала»

Украинская биатлонистка рассказала XSPORT.ua о своих шансах попасть на Олимпийские игры
Биатлон
13:58
Меркушина: «Врач в Киеве сказал, что у меня отит, ларингит, бронхоспазм, а я этого не чувствовала»
Анастасия Меркшина будет готовиться к этапу в Рупольдинге/ Фото - Біатлон майбтнього

Для украинской биатлонистки Анастасии Меркушиной начало нынешнего сезона выдалось крайне сложным. После удачно проведенных отборочных гонок в Шушене, спортсменка заболела и не смогла достойно проявиться себя на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

После этого биатлонистка вынуждена была отправиться на лечение в Украину, а в конце декабря приняла участие в национальном первенстве в Буковеле. В паре с Виталием Трушом Меркушина выиграла одиночную смешанную эстафету, а на следующий день пробежала первый этап классической эстафеты за команду Закарпатской области.

В интервью XSPORT.ua биатлонистка рассказала о том, как сложились для нее эти гонки, удалось ли преодолеть болезнь, поведала о подготовке с Урошем Велепцом, а также поделилась дальнейшими планы и оценила собственные шансы попасть на Олимпийские Игры в Пекин:

Настя, старт сезона для тебя оказался крайне тяжелым. Как сейчас оценишь свою форму и нет ли на данный момент проблем со здоровьем?

Скажем так, на данный момент форма далека от оптимальной. Но это нормально, ведь долгое время я не выполняла больших нагрузок. С этапов Кубка мира я вернулась в Киев, где вместе с учеными разработали план выхода из моей ситуации. Четыре дня отдыхала дома, потом еще четыре работала в зале, в теплых помещениях.

Только в обед могла выходить на улицу и немного кататься на лыжах. Поэтому сейчас была проделала силовая работа, которая отображается на скоростных качествах, и после нее еще необходимо разбегаться, чтобы чувствовать легкость. Только в Буковеле я начала делать минимальные ускорения. Пока что моя форма оставляет желать лучшего, но надеюсь, удастся выйти из этой ситуации.

Если начинать с самого начала, когда эта болезнь у тебя проявилась? Ведь на отборах в Шушене ты выглядела очень хорошо, впервые за последние годы, начало сезона было настолько хорошим…

После контрольных стартов я отработала еще один подготовительный цикл, после чего начались проблемы со здоровьем. Состояние было болезненным…даже трудно его описать. Несколько тренировок пришлось пропустить, после чего мне стало легче. Затем, когда вышла бежать индивидуальную гонку в Эстерсунде, проблемы снова проявились. Я просто не могла нормально дышать и была откровенно шокирована этим. Изначально думала, что может просто день такой или мороз повлиял.

По рекомендации врачей в течение нескольких дней я не выходила на улицу, отдыхала. Казалось, что к эстафете подошла в нормальном состоянии, но во время гонки снова проявились те же симптомы. Врач в Киеве сказал, что у меня отит, ларингит, бронхоспазм, а я этого не чувствовала. В жизни я этого не ощущала, у меня ничего не болело, но при этом все было воспалено. Уже потом общалась с другими девушками и у них были такие же симптомы. К сожалению, я подхватила вирус.

Сейчас сообщили, что у Иры Петренко тот же вирус, и ей так же предстоит лечение. Получается, заразили друг друга?

Скорее всего. Общение внутри коллектива сказывается, постоянно с девчонками пересекаемся, поэтому так и произошло. У кого-то лучше иммунитет, у кого-то он подорванный.

Анастасия Меркушина и Виталий Труш после победе в супермиксте/ Фото - Біатлон майбутнього

Урош Велепец не раз говорил, о том, что очень доволен твоей летней подготовкой. Действительно ли все было хорошо к моменту болезни?

Теперь уже сложно что-либо сказать. Я уже говорила, что была недовольна подготовкой к первым стартам сезона. А Урош – положительный человек, который всегда хочет видеть только хорошее. Именно этим оптимизмом он часто помогает, ведь я всегда достаточно пессимистична, мне многое не нравиться.

В период подготовки в принципе мы проделали большой объем работы, однако и проблемы также были. Вообще идеальной подготовки, наверное, не существует. По сезону увидим, как мы на самом деле подготовились летом.

На данный момент есть ли у тебя есть уверенность, что ты сможешь выйти из этого состояния? И когда будет решаться вопрос касательно твоей поездки на Олимпиаду, ведь этап в Оберхофе ты пропускаешь?

На самом деле, пока что не могу ответить на этот вопрос. Теперь я не готова сказать, что здорова на сто процентов, потому что не чувствую симптомов. Я планирую выступить на этапе в Рупольдинге, и там на фоне других спортсменок можно будет оценить свое состояние. Там тренеры примут окончательное решение. В моих интересах, чтобы на Олимпиаду поехала лучшая спортсменка.

Анастасия Меркушина / Фото - Дмитрий Евенко

В прошлых сезонах ты также не раз сталкивалась с проблемами, но на главный старт всегда подходила в форме. Поэтому, кажется, как подводиться ты точно знаешь…

Я могу сказать, что мой отец знает, как это делать, но меня снова закидают негативными комментариями (смеется). Посмотрим, как сложится ситуация.

Но отец (Олег Меркушин – личный тренер спортсменки прим. XSPORT.ua) тебя все равно консультирует в некоторых моментах?

Ну как минимум это психологическая поддержка. Конечно, стараемся обсуждать все, чтобы не было резкого перехода от одной системы в другую. Он не указывает мне, что делать, а что нет. Но по определенным вопросам он мне подсказывает, после этого я чувствую себя увереннее.

Что касается подготовки к главному старту, то здесь нужно будет совещаться и обсуждать всем вместе. Отец знает, как меня подводить к главному старту на протяжении многих лет. Думаю, что Урош это понимает.

Какие твои ближайшие планы?

Я еду на сбор в Поклюку и там вместе с командой буду готовиться к этапу в Рупольдинге. Будем стараться за эти две недели улучшить форму. Сейчас зарядилась положительными эмоциями дома, и надеюсь, что все будет хорошо.

Отметим, что помимо Меркушиной первый посленовогодний этап Кубка мира в немецком Оберхофе пропустят Елена Билосюк и Ирина Петренко, у которой также обнаружили инфекционное заболевание.

Ранее о возвращении в спорт после декрета рассказала другая украинская биатлонистка Юлия Журавок.

Максим Чеберяка, XSPORT.ua

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Теги

Анастасия Меркушина Сборная Украины по биатлону Буковель Урош Велепец Ирина Варвинец Ирина Петренко

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