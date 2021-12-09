Море снега, проблемы с тестами и новички сборной. За день до старта Хохфильцена

Корреспондент XSPORT.ua делится своими впечатлениями перед началом австрийского этапа

Репортаж

Юлия Джима выйдет на старт спринтерской гонки/ Фото - Дмитрий Евенко

Уже в эту пятницу, 10 декабря, в австрийском Хохфильцене стартует третий в нынешнем сезоне этап Кубка мира по биатлону. После мрачного и морозного Эстерсунда – здесь настоящая зимняя сказка: море снега и легкий мороз.

Впрочем, если продолжать наводить параллели со Швецией присутствуют и негативные моменты. Из-за действующего локдауна в Австрии, в следствии которого на трибунах стадиона второй год подряд не будут присутствовать зрители, организаторы ввели дополнительные ограничения для журналистов и спортсменов. Первое – касается ношение масок FFP2, которое стало обязательным даже на свежем воздухе. Второе – обязательная сдача ПЦР-тестов каждые 72 часа для всех участников мероприятия, которые имеют вакцину непризнанную в Европе.

Последнее напрямую коснулось украинской сборной, ведь, как известно, вся команда привита китайской вакциной CoronaVac. Ольга Абрамова, которая была вызвана на Кубок мира после того, как Анастасия Меркушина уехала в Киев на обследование, не получила вовремя результат теста, который накануне был сдан в Обертиллиахе. Из-за этого биатлонистка не смогла получить аккредитацию, в результате чего не имела доступ на стадион и не смогла присутствовать на официальной тренировке.

Впрочем, как удалось выяснить корреспонденту XSPORT.ua, спортсменка сдала еще один тест в четверг утром, и в случае негативного результата, в субботу все же сможет выйти на старт.

Первыми же официальную тренировку сегодня провели мужчины. К четверке основных украинских биатлонистов в Хохфильцене добавился Артем Тищенко. При этом, несмотря на не лучшие результаты спортсмена на Кубке IBU, старший тренер команды Юрай Санитра верит, что Артем в Хохфильцене способен удивить и заявить о себе, как о потенциальном участнике Олимпийских Игр.

А вот на вопрос о состоянии капитана команды Дмитрия Пидручного Санитра ответил, что после Швеции тот испытывает определенную боль в спине, поэтому тяжело сказать о перспективах его будущего выступления.

А вот по поводу Антона Дудченка и Артема Примы словацкий специалист выразил уверенность, что ожидает от них хорошие результаты. Первый – должен сохранить свой запал с Эстерсунда, а второй будет постепенно прогрессировать и набирать ход после перенесенного ковида.

Спустя час после окончания мужской тренировки, на стадионе начали появляться женщины. В хорошем расположении духа пребывали Елена Билосюк и Ирина Петренко, вернувшаяся на Кубок мира после серебра в суперспринте Шушена. Обе спортсменке на рубеже работали под руководством Александра Кравченко.

Елена Пидгрушная и Александр Кравченко

А вот за стрельбой Юлии Джимы и Дарьи Блашко наблюдал Урош Велепец. Все дело в том, что личный тренер Блашко Владимир Махлаев накануне заболел и не присутствовал на тренировке.

Что касается погоды, то всю тренировку в Хохфильцене шел обильный снегопад. Из-за этого снег на трассе был достаточно рыхлым, о чем говорили сами спортсмены. Впрочем, нет сомнений, что в пятницу организаторы постараются, и гонки пройдут на высшем уровне.



Максим Чеберяка, из Хохфильцена, XSPORT.ua