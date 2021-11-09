Олимпийский сезон на носу. Кто из биатлонистов отправится на Кубок мира?

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 15
Сейчас 0
Сегодня 13
Завтра 13
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:15 Подолье - Волынь 2:0 Окончен
18:30 Альянс - Оболонь 3:2 Окончен
Хоккей (5 событий из 6) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Детройт Ред Уингс - Вегас Голден Найтс 5:2 Окончен
02:00 Чикаго Блэкхокс - Нэшвилл Предаторс 2:1 Окончен
03:00 Анахайм Дакс - Сент-Луис Блюз 4:1 Окончен
03:00 Миннесота Уайлд - Нью-Йорк Айлендерс 5:2 Окончен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Даллас Старз 6:3 Окончен
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Нью-Йорк Никс - Кливленд Кавальерс 109:126 Окончен
01:00 Орландо Мэджик - Юта Джаз 107:100 Окончен
01:00 Сакраменто Кингз - Индиана Пэйсерс 91:94 Окончен
01:00 Вашингтон Уизардз - Милуоки Бакс 101:94 Окончен
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Сан-Антонио Сперс 99:94 Окончен
03:30 Голден Стэйт Уорриорз - Хьюстон Рокетс 120:107 Окончен
04:00 Лос-Анджелес Клипперс - Шарлотт Хорнетс 120:106 Окончен
Теннис (1 событие из 21) показать все
WTA 2021 (Linz, Austria)
Календарь Таблица
Пари-матч
21:00 Ангелина Калинина - Мартина Тревисан 2:0 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (3 события из 3) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Флорида Пантерс 4:3 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Баффало Сэйбрс 5:3 Окончен
02:30 Торонто Мейпл Лифс - Лос-Анджелес Кингс 1:5 Окончен
Баскетбол (8 событий из 8) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Нью-Йорк Никс 96:103 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Бруклин Нетс 118:95 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Миннесота Тимбервулвс 125:118 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Нью-Орлеан Пеликанс 108:92 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Майами Хит 113:96 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Атланта Хоукс 127:113 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Финикс Санс 104:109 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Шарлотт Хорнетс 126:123 Окончен
Теннис (2 события из 26) показать все
WTA 2021 (Linz, Austria)
Календарь Таблица
Пари-матч
12:30 Элисон Ван Уйтванк - Леся Цуренко 2:0 Окончен
21:00 Ангелина Калинина - Вероника Кудерметова -:- Запланирован
Хоккей (10 событий из 10) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Бостон Брюинс - Оттава Сенаторс -:- Запланирован
02:00 Монреаль Канадиенс - Лос-Анджелес Кингс -:- Запланирован
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Флорида Пантерс -:- Запланирован
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
02:30 Детройт Ред Уингс - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
03:00 Виннипег Джетс - Сент-Луис Блюз -:- Запланирован
03:30 Чикаго Блэкхокс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
04:00 Калгари Флэймс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
05:00 Вегас Голден Найтс - Сиэтл Кракен -:- Запланирован
05:00 Ванкувер Кэнакс - Анахайм Дакс -:- Запланирован
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Филадельфия Севенти Сиксерс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Атланта Хоукс -:- Запланирован
05:00 Лос-Анджелес Клипперс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован

Олимпийский сезон на носу. Кто из биатлонистов отправится на Кубок мира?

Рассказываем, как будет определен состав мужской и женской сборных Украины
Биатлон
19:35
Олимпийский сезон на носу. Кто из биатлонистов отправится на Кубок мира? Эксклюзив
Юлия Джима и Дмитрий Пидручный являются номинальными лидерами сборной по итогам прошлого сезона / Фото - GettyImages

В начале ноября мужская и женская сборные Украины по биатлону приступили к заключительному этапу подготовки к сезону. Планировалось, что так называемая вкатка команды полностью пройдет в норвежском Бейтостолене.

Связано это было с тем, что помимо спортсменов на сборе должны были присутствовать сервисмены украинской команды, которые занимаются подготовкой лыж к новому сезону. Их работу с августа курирует норвежец Оле Бьорн Треттеруд, с которым федерация заключила контракт на олимпийский год.

Планировалось, что и мужская и женская команды свои контрольные тренировки проведут в Бейтостолене, а по их результатам будет определен состав на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.

Однако позже, тренерский штаб женской сборной принял решение, что отбор в команду пройдет в рамках традиционных предсезонных стартов в Шушене, который находится в 170 км от Бейтостолена. В прошлые годы именно там сборная Украины неоднократно начинала свой международный соревновательный сезон.

Шушен-2016. Джима выиграла масс-старт, Пидгрушная - вторая

В Шушен женская команда должна была отправиться 11 ноября, и после гонок, которые запланированы на 13-14 ноября, продолжить там подготовку вплоть до выезда на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.

Однако, из-за вспышки COVID-19 в мужской команде, подопечные Уроша Велепца переехали в Шушен уже 8 ноября. Исключение составили только Дарья Блашко и Анна Кривонос, которые остались тренироваться в Бейтостолене. Впрочем Блашко, которая готовится к сезону под руководством личного наставника Владимира Махлаева, все-таки приедет в Шушен непосредственно перед началом соревнований и будет участвовать в гонках.

А вот Анна Кривонос, которая имела жуткое падение на предыдущем сборе в Ливиньо, пока что тренируется в облегченном режиме и не будет стартовать в Шушене. Планируется, что спортсменка начнет соревновательный сезон с Кубка IBU в Идре.

Заявка украинской сборной на гонки в Шушене выглядит следующим образом: Юлия Джима, Елена Билосюк (Пидгрушная), Анастасия Меркушина, Дарья Блашко, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Ирина Петренко (Варвинец), Ольга Абрамова, Екатерина Бех, Надежда Белкина.

По итогам спринта и масс-старта будет сформирована команда из 6 человек, которая отправиться на первый этап Кубка мира в шведский Эстерсунд. Остальные девушки будут выступать в Идре на первом этапе Кубка IBU.

Отметим, что помимо нашей команды участие в гонках возьмут основные сборные Норвегии, Франции и Чехии. С полной заявкой команд можно ознакомиться здесь.

Мужская сборная Украины готовится к сезону в условиях карантина

В свою очередь контрольные тренировки мужской команды были запланированы на 16-17 ноября в Бейтостолене, однако в свете последних событий, состав команды на Кубок мира будет определен тренерским решением.

Об этом XSPORT.ua рассказал старший тренер мужской сборной Юрай Санитра:

«В сложившейся ситуации мы не планируем проводить контрольные, так как часть команды пока что находится на самоизоляции. Буду рад, если перед началом сезона смогу выбрать 4-5 полностью здоровых спортсменов.

Сейчас мы поменяли стратегию, по которой в начале сезона 4 спортсмена должны были отправиться на Кубок мира, а 4 на Кубок IBU. Принято решение, что на первом этапе Кубка IBU выступят спортсмены команды «Б», а Кубок мира закроет основа».

Отметим, что команда «Б» под руководством Николая Зоца и Валерия Лесникова продолжает сбор в итальянском Ливиньо. 10 ноября команда вернется в Украину и спустя некоторое время отправится в шведский Идре, где состоится первый этап Кубка IBU.

Именно там состоится первая официальная гонка предстоящего сезона – спринт 25 ноября. Первый этап Кубка мира пройдет в Эстерсунде с 27 по 28 ноября. 

Максим Чеберяка, XSPORT.ua

Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Сборная Украины по биатлону Шушен Юрай Санитра Урош Велепец Елена Пидгрушная Дмитрий Пидручный Юлия Джима

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Женская сборная Украины досрочно завершила сбор в норвежском Бейтостолене
Эксклюзив Женская сборная Украины досрочно завершила сбор в норвежском Бейтостолене
Биатлон
14:16
1
В сборной Украины вспышка COVID-19, команда находится на самоизоляции
В сборной Украины вспышка COVID-19, команда находится на самоизоляции
Биатлон
8 ноября 14:27
Белкина: «Летом были сбои по здоровью, но сейчас чувствую себя хорошо»
Эксклюзив Белкина: «Летом были сбои по здоровью, но сейчас чувствую себя хорошо»
Биатлон
4 ноября 09:00
Кривонос: «Врач запрещал любые физические нагрузки после падения»
Эксклюзив Кривонос: «Врач запрещал любые физические нагрузки после падения»
Биатлон
3 ноября 19:51
Абрамова: «Никто не делал поблажек на то, что я недавно родила»
Эксклюзив Абрамова: «Никто не делал поблажек на то, что я недавно родила»
Биатлон
2 ноября 20:00
Украинские биатлонистки отправились на заключительный сбор в Бейтоштолен
Репортаж
Украинские биатлонистки отправились на заключительный сбор в Бейтоштолен
Биатлон
2 ноября 18:46

Новости: Биатлон

Олимпийский сезон на носу. Кто из биатлонистов отправится на Кубок мира?
Эксклюзив
Олимпийский сезон на носу. Кто из биатлонистов отправится на Кубок мира?
19:35
Женская сборная Украины досрочно завершила сбор в норвежском Бейтостолене
Эксклюзив Женская сборная Украины досрочно завершила сбор в норвежском Бейтостолене
14:16
В сборной Украины вспышка COVID-19, команда находится на самоизоляции
В сборной Украины вспышка COVID-19, команда находится на самоизоляции
8 ноября 14:27
Белкина: «Летом были сбои по здоровью, но сейчас чувствую себя хорошо»
Эксклюзив Белкина: «Летом были сбои по здоровью, но сейчас чувствую себя хорошо»
4 ноября 09:00
Кривонос: «Врач запрещал любые физические нагрузки после падения»
Эксклюзив Кривонос: «Врач запрещал любые физические нагрузки после падения»
3 ноября 19:51
Стали известны имена биатлонистов, которые откроют сезон в шведском Идре
Стали известны имена биатлонистов, которые откроют сезон в шведском Идре
3 ноября 09:13
Абрамова: «Никто не делал поблажек на то, что я недавно родила»
Эксклюзив Абрамова: «Никто не делал поблажек на то, что я недавно родила»
2 ноября 20:00
Украинские биатлонистки отправились на заключительный сбор в Бейтоштолен
Репортаж
Украинские биатлонистки отправились на заключительный сбор в Бейтоштолен
2 ноября 18:46
Пидручный: «Сожалею, что не выиграл Рождественскую гонку, ведь пиво я люблю»
Пидручный: «Сожалею, что не выиграл Рождественскую гонку, ведь пиво я люблю»
1 ноября 14:54
Все новости

Популярные новости

Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 18:48
4
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 15:50
5
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Бокс Профессиональный бокс
7 ноября 17:39
5
Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 19 лет стал чемпионом мира
Тема дня
Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 19 лет стал чемпионом мира
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 20:46
1
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Тема дня
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 22:10
2
«В таком случае – мы можем подраться с ним снова». Лопес-старший назвал условие для реванша его сына с Ломаченко
«В таком случае – мы можем подраться с ним снова». Лопес-старший назвал условие для реванша его сына с Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
6 ноября 14:43
8
Все новости