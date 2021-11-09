Олимпийский сезон на носу. Кто из биатлонистов отправится на Кубок мира?

Рассказываем, как будет определен состав мужской и женской сборных Украины

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Юлия Джима и Дмитрий Пидручный являются номинальными лидерами сборной по итогам прошлого сезона / Фото - GettyImages

В начале ноября мужская и женская сборные Украины по биатлону приступили к заключительному этапу подготовки к сезону. Планировалось, что так называемая вкатка команды полностью пройдет в норвежском Бейтостолене.

Связано это было с тем, что помимо спортсменов на сборе должны были присутствовать сервисмены украинской команды, которые занимаются подготовкой лыж к новому сезону. Их работу с августа курирует норвежец Оле Бьорн Треттеруд, с которым федерация заключила контракт на олимпийский год.

Планировалось, что и мужская и женская команды свои контрольные тренировки проведут в Бейтостолене, а по их результатам будет определен состав на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.

Однако позже, тренерский штаб женской сборной принял решение, что отбор в команду пройдет в рамках традиционных предсезонных стартов в Шушене, который находится в 170 км от Бейтостолена. В прошлые годы именно там сборная Украины неоднократно начинала свой международный соревновательный сезон.

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В Шушен женская команда должна была отправиться 11 ноября, и после гонок, которые запланированы на 13-14 ноября, продолжить там подготовку вплоть до выезда на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.

Однако, из-за вспышки COVID-19 в мужской команде, подопечные Уроша Велепца переехали в Шушен уже 8 ноября. Исключение составили только Дарья Блашко и Анна Кривонос, которые остались тренироваться в Бейтостолене. Впрочем Блашко, которая готовится к сезону под руководством личного наставника Владимира Махлаева, все-таки приедет в Шушен непосредственно перед началом соревнований и будет участвовать в гонках.

А вот Анна Кривонос, которая имела жуткое падение на предыдущем сборе в Ливиньо, пока что тренируется в облегченном режиме и не будет стартовать в Шушене. Планируется, что спортсменка начнет соревновательный сезон с Кубка IBU в Идре.

Заявка украинской сборной на гонки в Шушене выглядит следующим образом: Юлия Джима, Елена Билосюк (Пидгрушная), Анастасия Меркушина, Дарья Блашко, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Ирина Петренко (Варвинец), Ольга Абрамова, Екатерина Бех, Надежда Белкина.

По итогам спринта и масс-старта будет сформирована команда из 6 человек, которая отправиться на первый этап Кубка мира в шведский Эстерсунд. Остальные девушки будут выступать в Идре на первом этапе Кубка IBU.

Отметим, что помимо нашей команды участие в гонках возьмут основные сборные Норвегии, Франции и Чехии. С полной заявкой команд можно ознакомиться здесь.

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В свою очередь контрольные тренировки мужской команды были запланированы на 16-17 ноября в Бейтостолене, однако в свете последних событий, состав команды на Кубок мира будет определен тренерским решением.



Об этом XSPORT.ua рассказал старший тренер мужской сборной Юрай Санитра:

«В сложившейся ситуации мы не планируем проводить контрольные, так как часть команды пока что находится на самоизоляции. Буду рад, если перед началом сезона смогу выбрать 4-5 полностью здоровых спортсменов. Сейчас мы поменяли стратегию, по которой в начале сезона 4 спортсмена должны были отправиться на Кубок мира, а 4 на Кубок IBU. Принято решение, что на первом этапе Кубка IBU выступят спортсмены команды «Б», а Кубок мира закроет основа».

Отметим, что команда «Б» под руководством Николая Зоца и Валерия Лесникова продолжает сбор в итальянском Ливиньо. 10 ноября команда вернется в Украину и спустя некоторое время отправится в шведский Идре, где состоится первый этап Кубка IBU.

Именно там состоится первая официальная гонка предстоящего сезона – спринт 25 ноября. Первый этап Кубка мира пройдет в Эстерсунде с 27 по 28 ноября.

Максим Чеберяка, XSPORT.ua