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Первый сбор в Сянках, затем в Европу. Как биатлонистки будут готовиться к олимпийскому сезону

Урош Велепец рассказал XSPORT.ua о планах женской сборной Украины
Биатлон
22 мая 20:30
Первый сбор в Сянках, затем в Европу. Как биатлонистки будут готовиться к олимпийскому сезону
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Юлия Джима и другие девушки на первом сборе в Сянках/ Фото - Федерація біатлону України

Женская сборная Украины официально начала подготовку к олимпийскому сезону 2021/2022. И хотя уже с 3 мая все девушки, которые вошли в основную команду, получили от Уроша Велепца индивидуальный план подготовки, первый командный сбор стартовал лишь 18 мая.

Команда собралась в уже хорошо знакомом для себя «Западном реабилитационно-спортивном центре», что находиться в селе Яворов, Львовской области. Именно это место стало «спасательным кругом» для украинских биатлонистов прошлым летом, когда не было возможности выехать на заграничные сборы, и всю предсезонную подготовку пришлось провести в Украине.

Урош Велепец приступил к работе с командой спустя 3 года/ Фото - Федерація Біатлону України

Сейчас же ситуация с границами немного лучше, к тому же, девушки уже получили первую дозу вакцины от коронавируса, а по окончании сбора в Сянках одержат вторую. Именно поэтому второй сбор команды запланирован в словенской Поклюке, где ко всему прочему команда оформит специальные визы, благодаря которым во время сезона не возникнет проблем с пребыванием в Шенгенской зоне.

Сейчас же подготовку в составе команды начали 7 спортсменок: Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина, Ирина Петренко, Екатерина Бех, Анна Кривонос и Надежда Белкина.

На первом сборе спортсменки выполняют общефизические упражнения, много времени проводят в тренажерном зале, а также уделяют внимание стрелковой работе. На днях к команде приехал президент Федерации биатлона Владимир Брынзак, подарив тренеру украинскую вышиванку.

Женская сборная Украины в Сянках/ Фото - Владимир Брынзак

Помощниками Уроша Велепца на тренерской бирже стали Александр Беланенко, Александр Кравченко и Игорь Ященко. На первом сборе команды также присутствует личный тренер и отец Анастасии Меркушиной Олег, а также ее младшая сестра Александра. Впрочем, уже со следующего сбора Олег с Александрой присоединяться к команде Б, в то время как Настя продолжит подготовку с основной командой.

Собственно, о дальнейших планах команды на предсезонную подготовку XSPORT.ua рассказал старший тренер женщин Урош Велепец:

«Изначально мы думали провести два первых сбора в Сянках, но так как девушкам необходимо сделать визы, приняли решение, что второй сбор проведем в словенской Поклюке с 9 по 26 июня.

Далее в июле планируется трехнедельный сбор в Хохфильцене. А на август у нас два варианта в Италии: или Антхольц или новый центр, который построили только в прошлом году.

В сентябре у нас запланирован сбор в Рупольдинге с 4 по 19, после чего команда приедет на летний чемпионат Украины, который, скорее всего, примет Чернигов. А вот летний чемпионат мира в наши планы не входит, так как он пройдет на равнине в Нове-Место, и нету смысла спускать девушек с высоты, проходить акклиматизацию. Это не очень хорошее решение в преддверии олимпийского сезона.

Что касается вкатки, то мы пока что решаем. Она пройдет или в норвежском Байтоштолене, или в Шушене. В зависимости от того, где будут традиционные соревнования Season Open. Ведь нам нужно будет проверить готовность девушек, провести контрольные старты».

Стоит отметить, что отдельно от команды к сезону будут готовиться еще несколько биатлонисток, претендующих на попадание в основной состав. В первую очередь речь идет о Дарьи Блашко, которая выбрала путь самоподготовки с личным тренером Владимиром Махлаевым, а также сестрах Семеренко, которых к сезону будет готовить опытный наставник Григорий Шамрай.

Вита и Валя Семеренко/ Фото - IBU

Блашко уже приступила к подготовке, начав первый сбор в белорусских Раубичах, а вот сестры Семеренко пока что восстанавливают силу, и первый сбор начнут со 2 июня в Сумах.

На вопрос о том, где девушки могут пересечься во время летней подготовки Велепец ответил следующее:

«Сто процентов мы будем вместе на вкатке, а что касается летних сборов, пока что неизвестно. В любом случае мы будем рады, если эти спортсменки подойдут к сезону в хорошем состоянии, и помогут нашей команде».

С августа на подготовку к основной команде также планирует присоединится Ольга Абрамова, которая пока что находиться в декретном отпуске. Спортсменка уже начала активные тренировки и ближайшим временем планирует поехать на тренировочный сбор, вместе со своим мужем-биатлонистом Тимофеем Лапшиным.

Отметим, что мужская сборная Украины первый сбор начнет 29 мая. Он также пройдет в Сянках на базе «Западного реабилитационно-спортивного центра». Перед этим команда 25 мая проведет обязательную вакцинацию.

Максим Чеберяка, XSPORT.ua

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Сборная Украины по биатлону Юлия Джима Урош Велепец Пекин-2022 Сянки

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