Пидгрушная: «Территорию базы в Подгорном один из губернаторов поделил и раздал прокурорам и судьям»

Елена Пидгрушная / фото - biathlon.com.ua

Лидер сборной Украины Елена Пидгрушная, которая недавно сменила фамилию, рассказала о судьбе тренировочной базы в Тернопольской области в Подгорном. Биатлонистка заявила, что сборы там не проводятся уже давно, так как территория была передана третьим лицам.

Будет как Буковель: дети тренируются и стреляют, а туристы снимают видео, что это по ним стреляют.

Хотелось бы сохранить то, что есть, оставить это для детских тренировок. Но если там асфальт побит, тракторы заезжают, то просто уже руки опускаются.

В свое время мы вовремя не отследили момент того, как один из губернаторов эту землю поделил и раздал прокурорам и судьям. Они так эту схему провернули с перепродажей и кадастровыми номерами, что доказать это все нереально».