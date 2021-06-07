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Пидгрушная: «Территорию базы в Подгорном один из губернаторов поделил и раздал прокурорам и судьям»

Биатлонистка рассказала о судьбе тренировочной площадки в Тернопольской области
Биатлон
11:47
Пидгрушная: «Территорию базы в Подгорном один из губернаторов поделил и раздал прокурорам и судьям»
Елена Пидгрушная / фото - biathlon.com.ua

Лидер сборной Украины Елена Пидгрушная, которая недавно сменила фамилию, рассказала о судьбе тренировочной базы в Тернопольской области в Подгорном. Биатлонистка заявила, что сборы там не проводятся уже давно, так как территория была передана третьим лицам.

«Возможно, база будет еще как-то существовать на птичьих правах, но она там уже застроена вдоль и поперек домами. Официально они числятся как дома под садоводство. Жилые дома должны быть построены в 2 км от стрельбища. Там нет даже 100 м.

Будет как Буковель: дети тренируются и стреляют, а туристы снимают видео, что это по ним стреляют.

Хотелось бы сохранить то, что есть, оставить это для детских тренировок. Но если там асфальт побит, тракторы заезжают, то просто уже руки опускаются.

В свое время мы вовремя не отследили момент того, как один из губернаторов эту землю поделил и раздал прокурорам и судьям. Они так эту схему провернули с перепродажей и кадастровыми номерами, что доказать это все нереально».

Украинский биатлонист Андрей Айдаров ранее поддержал политику Александра Лукашенко.

Антон Кривенко
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Елена Пидгрушная

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