Пидгрушная выступит на Олимпиаде под другой фамилией

Лидер сборной Украины вышла замуж

Елена Пидгрушная / фото - biathlon.com.ua

Капитан сборной Украины Елена Пидгрушная вышла замуж. В своем Instagram олимпийская чемпионка 2014 года заявила, что начиная с сезона 2021/22, будет выступать под фамилией Билосюк.

Чтобы достигать успеха, нужно учиться, развиваться, меняться. Иногда достаточно маленьких изменений, а иногда стоит решиться и на кардинальные изменения. Я постоянно занимаюсь самосовершенствованием, да и в моей жизни пришла пора кардинальных перемен! Поэтому после свадьбы я сменила фамилию. В сезоне 2021/2022 в протоколах будет не Пидгрушная, а Билосюк. И сейчас мы работаем над тем, чтобы Билосюк была быстрее Пидгрушной».

Недавно украинские биатлонистки провели первый тренировочный сбор под руководством нового тренера.