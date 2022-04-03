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Підручний: «Не робіть з мене героя – я не на передовій та не відправляю орків в пекло»

Капитан сборной Украины несет службу, а также использует соцсети для помощи Украине
Биатлон
03 апреля 16:20
Підручний: «Не робіть з мене героя – я не на передовій та не відправляю орків в пекло»
Фото: Instagram

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный, который несет службу в Нацгвардии, попросил не преувеличивать его вклад в борьбу с российскими оккупантами:

Фото з мирного життя. 30 жовтня 2021

Дорогі журналісти, вболівальники та всі, хто підтримує нашу боротьбу із загарбниками, будь-ласка, не робіть з мене героя в Інтернеті! Я несу службу, але я не на передовій. Я далеко не герой порівняно з тими хлопцями, які у гарячих точках відправляють орків у пекло! Не поширюйте невірну інформацію. Дякую за розуміння.

Слава Героям!

Пидручный также поставил на место топовых французских биатлонистов, которые высказываются в поддержку россии.

Олег Шумейко-младший
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Дмитрий Пидручный

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