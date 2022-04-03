Підручний: «Не робіть з мене героя – я не на передовій та не відправляю орків в пекло»

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Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный, который несет службу в Нацгвардии, попросил не преувеличивать его вклад в борьбу с российскими оккупантами:



Дорогі журналісти, вболівальники та всі, хто підтримує нашу боротьбу із загарбниками, будь-ласка, не робіть з мене героя в Інтернеті! Я несу службу, але я не на передовій. Я далеко не герой порівняно з тими хлопцями, які у гарячих точках відправляють орків у пекло! Не поширюйте невірну інформацію. Дякую за розуміння.

Слава Героям!