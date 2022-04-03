«Йдіть нах*й!» Пидручный - братьям Фуркад, поддерживающим российских спортсменов
Підручний: «Не робіть з мене героя – я не на передовій та не відправляю орків в пекло»
Капитан сборной Украины несет службу, а также использует соцсети для помощи Украине
03 апреля 16:20
Фото: Instagram
Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный, который несет службу в Нацгвардии, попросил не преувеличивать его вклад в борьбу с российскими оккупантами:
Фото з мирного життя. 30 жовтня 2021
Дорогі журналісти, вболівальники та всі, хто підтримує нашу боротьбу із загарбниками, будь-ласка, не робіть з мене героя в Інтернеті! Я несу службу, але я не на передовій. Я далеко не герой порівняно з тими хлопцями, які у гарячих точках відправляють орків у пекло! Не поширюйте невірну інформацію. Дякую за розуміння.
Слава Героям!
Пидручный также поставил на место топовых французских биатлонистов, которые высказываются в поддержку россии.
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