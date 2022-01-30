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Пидручный назвал этап Кубка мира, трасса на котором похожа на олимпийскую

Капитан сборной Украины рассказал об особенностях рельефа в Пекине
Olympics Пекин-2022
18:13
Пидручный назвал этап Кубка мира, трасса на котором похожа на олимпийскую
Фото: соцсети Пидручного

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный назвал похожую на олимпийскую трассу, где проходят этапы Кубка мира:

У нас уже было три тренировки и дважды стрелковые. Сама трасса ни на одну арену не похожа, а вот рельеф чем-то напоминает Антхольц. И там, и тут высота, нет крутых подъемов, короткий с поворотами спуск. Биатлонный стадион совсем рядом с Олимпийской деревней, но пешком ходить не разрешают, передвигаемся специальными шатлами, которые ходят с интервалом в 15 минут. В дороге тоже находимся около 15 минут. Все очень компактно, рядом. Это удобно.

Ежедневно сдаем тесты, берут мазок из ротовой полости, все это занимает до минуты. Специальные кабинки расположены около столовой. Рядом с нашим местом проживания есть большое здание, где находится спортзал, разнообразные развлекательные активности.

Напомним, что команды сборной Украины и России на Играх-2022 посадят рядом.

Источник: noc-ukr.org Олег Шумейко-младший
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