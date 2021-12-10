Пидручный: «Я уже говорил, что с каждым стартом буду прибавлять, и пока это выходит»

Украинец занял 18 место в спринте на этапе КМ в Хохфильцене

Фото: biathlon.com.ua Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал 18 место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцине: Ход сегодня было довольно хороший. Я уже говорил, что с каждым стартом буду прибавлять, и пока это выходит. Сегодня лыжи хорошо работали во всей гонке, это также помогло бороться на лыжне. Жаль, что два промаха, к тому же последними выстрелами. Сегодня на стрельбе были достаточно сложные погодные условия, сложно стрелять. Конечно, можно было и в «ноль» работать, но немного не хватило.

Ты вчера отмечал, что ощущаешь некоторые проблемы со спиной. Во время гонки она тебя не беспокоила? Сегодня практически не испытывал проблем со спиной. После эстафеты в Эстерсунде было очень тяжело, потому что на ней я выложился по полной, сделал все, что мог. В преследовании усталость и холод повлияли на спину, мне было сложно. После переезда эта проблема также немного ощущалась, поэтому первые дни в Хохфильцене восстанавливался и, конечно, переживал за то, чтобы сегодня со спиной все было хорошо. Но, к счастью, проблем не испытывал. В каком состоянии была трасса сегодня, потому что вчера из-за снегопада она была очень мягкой… Сегодня трасса тоже достаточно мягкая, не жестко укатанная, поэтому было не легко бежать. На дистанции приходилось постоянно выбирать места там, где более жесткая трасса, соответственно передвигаться было не легко. Напомним, лучшим среди украинцев стал Артем Прима, который уже дал эксклюзивный комментарий XSPORT.ua.