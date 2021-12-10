Прима: «Доволен только своим первым кругом, получилось бежать хорошо»

Украинский биатлонист оценил свой результат в спринте Хохфильцена

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Артем Прима стал 17-м в спринте Хохфильцена/ Фото - biathlon.com.ua

Среди 5 заболевших перед сезоном украинских биатлонистов был и Артем Прима. На этапе Кубка мира в Эстерсунде он показал 76-й результат в спринте, а уже на этапе в Хохфильцене стал 17-м в аналогичной гонке.

После финиша Артем пообщался с корреспондентом XSPORT.ua, рассказав о своем состоянии и итогах гонки:

Артем, поздравляю с неплохой гонкой. Как сегодня себя чувствовал?

Сегодня в первую очередь настраивался на хорошую стрельбу. Во время гонки было довольно ветрено, что не совсем привычно, так как мы привыкли, что ветер не сильно большой. Пришлось много возиться с поправками, тем не менее удалось настроиться на хорошую стрельбу. Я знал, что нахожусь не в самых лучших, и даже не в средних кондициях в плане хода. Сегодня доволен только своим первым кругом, получилось бежать хорошо, а начиная со второго немного подсел, пока что не хватает запаса сил на всю гонку. Надеюсь, что с каждым стартом будет все лучше, вернется и второй, и финишный круг, и тогда можно будет показывать еще выше результаты.

На стрельбе стоя ты откладывал несколько выстрелов, с чем это было связано?

Немного «задохнулся», первые два попал и потом пришлось отложить, перевести дыхание, и закрыть оставшиеся три мишени.

В целом, по сравнению с Эстерсундом, чувствуешь прогресс в состоянии?

Да, если там я не мог бежать нормально ни первый, ни второй круг, то сейчас действительно неплохо пробежал первый и только потом начал подсаживаться.

Ты часто говорил, что форму набираешь через старты. На следующем этапе в Анси основа мужской сборной не планирует стартовать, для тебя это минус?

Посмотрим, как тренерский штаб решит. Но в любом случае не нужно забывать, что у меня была серьезная болезнь, и если я планирую бежать много, я не знаю, как это может отразиться на мне. Поэтому пока что нужно чуть продышаться, а потом немного отдохнуть. Все-таки у меня была не такая хорошая подготовка, как у остальных парней.

Напомним, в 15.15 на старт спринтерской гонки выйду женщины.

Максим Чеберяка, из Хохфильцена, XSPORT.ua