Санитра: «Практически все бежали на уровне границы возможностей»

Главный тренер мужской сборной Украины – о результатах спринта Хохфильцена

Юрай Санитра / фото - IBU

Главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра подвел итоги спринта в австрийском Хохфильцене, который прошел в рамках третьего этапа Кубка мира.

Юрай, скажите, пожалуйста, как Вы оцените сегодняшние результаты для команды в целом?

Команда подтвердила те позиции, с которыми мы переехали из Эстерсунда в Хохфильцен. Очень хорошо двигались на трассе ребята, практически все пять спортсменов бежали ходом на уровне границы своих возможностей. Очень классный старт опять пробежал Дмитрий Пидручный. Удивил меня Артем Прима, который поднялся практически на уровень топ-спортсменов в этом сезоне. Он быстр, это радует.

Надо теперь смотреть, как правильно работать с ним в дальнейшем. Антон Дудченко не был сегодня таким динамичным, как в Эстерсунде. Но я думаю, что каждый имеет право иметь не самый лучший день. Богдану Цымбалу надо сделать что-то со стрельбой стоя, потому что как-то не получается у него справиться с техникой, с дыханием в стрельбе. Еще я рад, что сегодня хороший старт пробежал и Артем Тищенко – увидели его, как по трассе передвигался. Немного уверенности в стрельбе ему надо добавить, потому что он может хорошо стрелять и закрывать все мишени.

Поэтому, в общем, могу сказать по команде, что я доволен сегодняшним выступлением.

Будем тактически думать, кто завтра пробежит персьют, а кто нет. Потому что для нас очень важный старт и в воскресенье – эстафета. Там буду уже смотреть и вариант с Тищенко. Но об этом еще рано сразу после финиша говорить, надо еще мне пообщаться и со спортсменами.

Вы упоминали, что сегодня были очень сложные условия на рубеже. С чем это было связано?

Сегодня по прогнозу не было ветра, но во время пристрелки уже подул сильный ветер с левой стороны. Потом, во время старта, у некоторых был штиль при стрельбе. Там нужно было по-иному реагировать. Но я считаю, что все справились, не было каких-то провалов. Жаль, Дима не закрыл последние мишени лежа и стоя. Дудченко тоже последним промахнулся. Прима радует, что с такой уверенностью стреляет. И мне понравилось, как он тактически грамотно подошел к стрельбе стоя, потому что там, во время третьего-четвертого выстрелов, был ветер.

Хорошо, что сегодня условия на трассе были одинаковыми для всех групп. Я боялся того, что третьей-четвертой группе может быть хуже. Но в итоге вижу, что могу на сегодняшние результаты смотреть оптимистично.

Еще один вопрос о Богдане Цымбале. Перед сезоном Вы были довольны его подготовкой и были уверены в том, что он будет показывать результат. Где, по вашему мнению, случился сбой?

Возможно, ждал немножко большего от Богдана. Но если сравнивать его прошлый год в декабре, то в этом году он живее на трассе. И ногами хорошо сегодня два круга пробежал, практически не отставал от Пидручного, Дудченко и Примы. Я думаю, что он спортсмен, с которым надо слегка доработать, учитывая его специфику. По его физическим и психологическим данным, я уверен, что он будет нормально готов к нужному времени.

Напомним, Дмитрий Пидручный также высказался об этой гонке.