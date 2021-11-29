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Широкая ротация. Кто из украинских биатлонистов выступит на втором этапе Кубка мира

Сразу четыре человека покинули расположение команды
Биатлон Кубок мира по биатлону
29 ноября 21:15
Широкая ротация. Кто из украинских биатлонистов выступит на втором этапе Кубка мира Эксклюзив
Дарья Блашко возвращается на Кубок мира/ Фото - IBU

Минувшими выходными в шведском Эстерсунде официально стартовал новый биатлонный сезон 2021/2022. За четыре гонки лучший результат в сборной Украины продемонстрировала Валя Семеренко, которая в индивидуальной гонке финишировала 17-й.

У мужчин ровно выступили Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко, оба раза заехав в 30-ку сильнейших. Впрочем, перед вторым этапом Кубка мира, который также состоится в Эстерсунде, и в женской, и в мужской команде произойдут серьезные кадровые изменения.

Как сообщил XSPORT.ua старший тренер женской сборной Урош Велепец, в команду вызвана Дарья Блашко, которая дважды заехала в призы на первом этапе Кубка IBU в Идре. В то же время соревноваться на Кубок IBU отправились Екатерина Бех и Ирина Петренко.

И если в случае с Бех на это повлияли результаты, показанные в Эстерсунде (107 и 77 место), то Петренко и вовсе не стартовала в Швеции, из-за проблем с желудком. При этом на предсезонных стартах в Шушене Ирина также пропустила масс-старт, однако тогда сообщалось, что причиной стал кашель у биатлонистки.

Ирина Петренко отправилась на Кубок IBU/ Фото - Біатлон майбутнього

Несмотря на это, в обход спортивному принципу, Петренко включили на первый этап Кубка мира в качестве 6-й спортсменки. В этой ситуации еще больше недоумения вызывает тот факт, что в первой гонке Кубка мира тренерский штаб не смог заполнить квоту в 5 человек, хотя в расположении команды было 7 биатлонисток.

Непростая ситуация перед началом сезона сложилась и в мужской команде. Сразу пятеро спортсменов заразились коронавирусом на сборе в Бейтостолене, из-за чего в обойме Юрая Санитры было всего трое биатлонистов основной команды.

На помощь были вызваны резервисты – Денис Насыко и Андрей Доценко. И если последний результатами особо не впечатлил, то Насыко в первой же гонке едва не заехал в зачетную зону. Довольный таким исходом остался и старший тренер мужской сборной Юрай Санитра, тем не менее на второй этап Кубка мира словацкий специалист анонсировал ротацию.

Команда в сборе/ Фото - Біатлон майбутнього

На Кубок мира приедут выздоровевшие Артем Прима и Тарас Лесюк, в свою очередь Насыко и Доценко отправятся выступать на второй этап Кубка IBU в Шушен. Там же начнут официальный соревновательный сезон Артем Тищенко и Руслан Ткаленко.

  • Полный состав сборной Украины на 2 этап Кубка мира в Эстерсунде:

Женщины: Юлия Джима, Елена Билосюк (Пидгрушная), Валя Семеренко, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина, Дарья Блашко.

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цымбал, Тарас Лесюк.

  • Полный состав сборной Украины на 2 этап Кубка IBU в Шушене:

Женщины: Ирина Петренко, Екатерина Бех, Ольга Абрамова, Надежда Белкина, Анна Кривонос.

Мужчины: Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Денис Насыко, Андрей Доценко, Виталий Труш, Андрей Орлык, Степан Кинаш.

Отметим, что второй этап Кубка мира стартует в четверг, 2 декабря. Первые гонки на Кубке IBU в Шушене состоятся в среду, 1 декабря.

Максим Чеберяка, XSPORT.ua

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Теги

Дарья Блашко Артем Прима Тарас Лесюк Урош Велепец Ирина Варвинец Сборная Украины по биатлону Екатерина Бех

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