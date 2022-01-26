Сутки в пути. Сборная Украины по биатлону отправилась в Пекин на ОИ-2022

В составе украинской делегации 23 человека

Артем Прима отправился на третьи для себя Олимпийские Игры/ Фото - Дмитрий Евенко

Сборная Украины по биатлону начала свой путь на Олимпийские Игры в Пекин. По завершению этапа Кубка мира в итальянском Антхольце, спортсмены два дня продолжали тренировочный процесс, в частности, выполняли силовую работу.

А уже в среду утром, 26 января, команда отправилась в немецкий Мюнхен, откуда запланирован вылет в один из самых больших пересадочных узлов мира – Франкфурт. Далее в 17.20 по местному времени биатлонисты вылетят в Пекин. Запланированное время полета – 9 часов 20 минут. Это означает, что в Пекин украинская сборная прибудет 27 января в 9.40 утра по местному времени.

Из Пекина биатлонисты должны будут добраться в кластер Чжанцзякоу, где и расположен национальный биатлонный центр, на котором будут проходить состязания стреляющих лыжников. Дорога из Пекина в Чжанцзякоу займет приблизительно два с половиной часа.

В составе украинской биатлонной делегации 23 человека – 10 спортсменов и 13 представителей тренерского штаба, а также сервис-бригады. Полный состав команды выглядит следующим образом:

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Артем Тищенко.

Женщины: Юлия Джима, Елена Билосюк, Валя Семеренко, Дарья Блашко, Ирина Петренко.

Тренерский штаб: Юрай Санитра, Урош Велепец, Александр Кравченко, Алексей Кравченко, Игорь Ященко, Алексей Писаренко (врач), Богдан Братков (врач), Михаил Гуменяк (массажист), Дмитрий Пухов (массажист).

Сервис-бригада: Оле Бьорн Треттеруд, Иван Билосюк, Дмитрий Бобков, Сергей Михайличенко.

Богдан Цымбал, Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный отправились в Пекин

Как сообщил XSPORT.ua старший тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра, пока что нет информации о том, какие условия ждут биатлонистов по прилету в Китай:

«Я имею план тренировок по приезду в Пекин, но, думаю, что мы не будем спешить, так как сложно сказать, что нас будет ждать сразу по прилету. Вначале немного нужно будет адаптироваться к условиям, ко времени, к высоте, а дальше начнем работать. Посмотрим, как спортсмены отреагируют на перелет, после чего начну 2-3 человек готовить непосредственно к старту в смешанной эстафете».

Отметим, что первой гонкой биатлонистов в программе Олимпийских Игр станет смешанная эстафета, которая запланирована на 5 февраля.

Максим Чеберяка, XSPORT.ua