Тренер Абраменко: «Саня все эти дни был сильно заряжен»

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Главный тренер сборной Украины по фристайлу Энвер Аблаев в эфире «UA:Перший» прокомментировал завоевание Александром Абраменко серебряной медали Зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине:

Поэтому всем огромное спасибо, всем, кто нас поддерживал, кто нам помогал.

Это был где-то шестой-седьмой раз, когда он исполнил этот прыжок. Саша буквально недавно сказал: «Знаешь, наверное, если бы три года назад мне кто-то бы сказал, что практически вся наша команда будет исполнять тройное сальто с пятью винтами в разных вариантах, то я бы сказал, что это невозможно, что это фантазия». Но мы пришли к тому, что у нас и молодые ребята прыгают три с пятью, и Саня в этом сезоне.

Летом очень тяжело было. Он уже думал не продолжать. Но я его мотивировал. Говорил, что в любом случае нужно прыгать, а уже перед Олимпиадой будет видно. То есть, он не останавливался, не сдавался, продолжал их тренировать на воде очень много разных прыжков, многое не получалось.

В принципе, он встал второй раз. Первый раз он встал сегодня на тренировке тройное сальто с пятью винтами. И второй раз немножко не хватило чуть-чуть по скорости, получилось впритык. Но он встал. И это было второй раз. Что позволило ему привезти, завоевать медаль для нашей страны».