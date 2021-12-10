Цымбал: «Пока у меня не получается хорошо выступить»

Богдан Цымбал / фото - Biathlon.com.ua

Украинец Богдан Цымбал подвел итоги мужского спринта Хохфильцена, который прошел в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону.

Очень сложное, с этим не поспоришь. Хуже всего то, что я ничего не могу сделать, у меня не получается хорошо выступить…

Понимаешь почему?

Не знаю… Стрельба не идет, будем анализировать с тренером, с этим срочно нужно что-то делать. Если лежка еще более-менее, то стойкая – ужасная, что в эстафете, что сейчас на спринте, потому что три промаха – это очень много. Они связаны с тем, что я задохнулся, у меня не получилось нормально отработать.