Украина имела хорошие шансы на подиум, но Цымбал «застрелил» всю команду
Цымбал: «Пока у меня не получается хорошо выступить»
Украинский биатлонист – о неудачном старте сезона
Богдан Цымбал / фото - Biathlon.com.ua
Украинец Богдан Цымбал подвел итоги мужского спринта Хохфильцена, который прошел в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону.
Богдан, сложное начало сезона для тебя…
Очень сложное, с этим не поспоришь. Хуже всего то, что я ничего не могу сделать, у меня не получается хорошо выступить…
Понимаешь почему?
Не знаю… Стрельба не идет, будем анализировать с тренером, с этим срочно нужно что-то делать. Если лежка еще более-менее, то стойкая – ужасная, что в эстафете, что сейчас на спринте, потому что три промаха – это очень много. Они связаны с тем, что я задохнулся, у меня не получилось нормально отработать.
Напомним, Юрай Санитра также подвел итоги спринта Хохфильцена.
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