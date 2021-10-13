У россиянок отобрали серебро ОИ-2014 в Сочи. Золото тогда завоевали украинки

Речь идет об эстафете

Фото: Global Press Look

Российская эстафетная команда Олимпиады-2014 в Сочи лишена серебряной медали Игр. Об этом сообщила пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Все из-за Ольги Зайцевой, в допинг-пробе которой были обнаружены запрещенные препараты. Биатлонистку пожизненно отстранили от всех соревнований еще в 2017 году, однако решение о лишении олимпийской медали объявили только сейчас.

Таким образом, серебро эстафеты теперь получит команда Норвегии, а бронзу – Чехии.

Отметим, что ту гонку выиграли украинки в составе Юлии Джимы, Елены Пидгрушной и сестер Семеренко.

Напомним, из-за государственной программы допинга российские спортсмены на большинстве международных соревнований выступают или как нейтральные атлеты, или под флагом Олимпийского комитета России. На предстоящих ОИ-2022 в Пекине вновь не будет играть гимн России.