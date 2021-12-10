Труш попал в топ-10 гонки преследования на этапе Кубка IBU в Шушене
Украинец взял серебро на первом этапе юниорского Кубка IBU
Степан Кинаш финишировал вторым в индивидуальной гонке
Фото: IBU
В Мартелл-валь-Мартелло, Италия, проходит первый этап юниорского Кубка IBU.
В индивидуальной гонке представитель Украины Степан Кинаш безупречно прошел все огневые рубежи и финишировал вторым, уступив победителю Дариусу Филиппу Лодлю ровно 12 секунд. Бронзу завоевал Элия Дзени из Италии.
Помимо Кинаша, в топ-15 попал Дмитрий Грущак, который занял 13 место.
Юниорский Кубок IBU. Первый этап. Индивидуальная гонка:
1. Дариус Филипп Лодль (0+1+0+0) 44:41,2
2. Степан Кинаш (0+0+0+0) +12,0
3. Элия Дзени (0+1+0+0) +36,2
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13. Дмитрий Грущак (1+0+0+1) +2:03,2
34. Роман Боровик (2+0+2+1) +4:14,1
35. Виталий Мандзын (2+2+0+1) +4:16,0
63. Владислав Чихарь (0+3+1+3) +8:49,1
Полные результаты гонки здесь.
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