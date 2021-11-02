Украинские биатлонистки отправились на заключительный сбор в Бейтоштолен

В Норвегии на команду ожидают тренировки на снегу и контрольные старты

Репортаж

Анна Кривонос и Надежда Белкина / Фото - XSPORT

Во вторник, 2 ноября, рейсом Киев – Осло женская сборная Украины по биатлону оправилась на заключительный тренировочный сбор в норвежский Бейтоштолен. В составе команды на вкатку улетели Вита и Валя Семеренко, Ирина Петренко, Ольга Абрамова, Анна Кривонос, а также Надежда Белкина.

Остальные спортсменки период между сборами провели в Европе. Лидеры команды Юлия Джима и Елена Билосюк, а также Екатерина Бех находились в словенской Поклюке, в свою очередь Анастасия Меркушина и Дарья Блашко продолжали тренировки в итальянском Ливиньо, где состоялся предыдущий сбор украинской команды.

Ольга Абрамова

В Бейтоштолене на биатлонисток кроме полноценной лыжной подготовки ожидают контрольные старты, по результатам которых будет определен состав команды на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU. И хотя изначально планировалось участие украинских биатлонисток в традиционных предсезонных стартах в Шушене, как сообщил XSPORT.ua старший тренер женской сборной Урош Велепец, скорее всего, в этом году команда не будет принимать в них участие.

Вместо этого девушки проведут контрольные гонки со спортсменками из других команд, которые в это время будут находиться в Бейтоштолене. Также планирует поступить и старший тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра, чьи подопечные приступили к вкатке в Бейтоштолене 30 октября.

Анна Кривонос и Надежда Белкина

В хорошем настроении на заключительный сбор отправилась и Анна Кривонос, которая несмотря на жуткое падение на сборе в Ливиньо, уже восстановилась и надеется, что эта ситуация пойдет ей на пользу:

«Лицо мое восстановилось, как видите, период реабилитации прошел достаточно хорошо. Сейчас еду на сбор, нужно начинать все сначала, потому что до этого я не тренировалась две недели.

Я надеюсь, что эта ситуация пойдет мне даже в плюс. Потому что я отдохнула, набралась сил, а перед этим сбор отработала на хорошем уровне. Только в последнюю неделю из-за падения не тренировалась», - сказала Анна в интервью XSPORT.

Надежда Белкина

Отметим, что в Бейтоштолене мужская и женская команда пробудут вплоть до первых стартов на Кубке IBU, первый этап которого состоится в шведском Идре 25 ноября, и Кубка мира, первый этап которого запланирован с 27 ноября в шведском Эстерсунде.

Максим Чеберяка, XSPORT.ua