Велепец: «В нынешней ситуации будем готовить троих девушек к смешанной эстафете»
Велепец: «На Олимпиаде-2022 мы готовились к ужасным условиям, как в тюрьме»
Старший тренер женской сборной Украины оказался рад своей неправоте
01 февраля 12:39
Фото: Дмитрий Евенко
Старший тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец рассказал XSPORT об условиях проживания в Олимпийской деревне Игр-2022 в Пекине:
В принципе мы готовились к тому, что будут ужасные условия, как в тюрьме (смеется). Все-таки у Олимпиады есть свои особенности, тем более, когда она проходит в Китае. Мы были готовы к тому, что придется все время находиться в комнатах и выходить только на тренировки. Но должен сказать, что все оказалась немного лучше.
Комнаты в олимпийской деревне у нас немаленькие, что для Китая редкость, живем по двое. Рядом столовая в 300 метрах. Правда, с комнаты без маски выходить нельзя, и вообще снимать ее можно только во время приема пищи и когда спортсмен уже стал на лыжи.
Тесты на коронавирус сдаем каждый день утром, перед тем как идти на завтрак. Есть десять кабинок, в которых через окошко у тебя берут скребок. Если у кого-то тест позитивный – через какое-то время результат приходит шефу миссии.
Расписание соревнований по биатлону Олимпиады-2022.
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