Велепец: «На Олимпиаде-2022 мы готовились к ужасным условиям, как в тюрьме»

Фото: Дмитрий Евенко

Старший тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец рассказал XSPORT об условиях проживания в Олимпийской деревне Игр-2022 в Пекине:



Комнаты в олимпийской деревне у нас немаленькие, что для Китая редкость, живем по двое. Рядом столовая в 300 метрах. Правда, с комнаты без маски выходить нельзя, и вообще снимать ее можно только во время приема пищи и когда спортсмен уже стал на лыжи.

Тесты на коронавирус сдаем каждый день утром, перед тем как идти на завтрак. Есть десять кабинок, в которых через окошко у тебя берут скребок. Если у кого-то тест позитивный – через какое-то время результат приходит шефу миссии.