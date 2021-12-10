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Велепец: «Не вижу никаких поводов для собраний, нам просто нужно спокойно работать»

Тренер женской сборной рассказал о текущей ситуации в команде и дальнейших планах
Биатлон
09:53
Велепец: «Не вижу никаких поводов для собраний, нам просто нужно спокойно работать» Эксклюзив
Урош Велепец считает, что ситуация в женской команде под контролем/ Фото - Андрей Иванов

После двух стартовых этапов Кубка мира женская сборная Украины в зачете Кубка Наций находится на 10-й позиции. Лучший результат в личных гонках продемонстрировала Юлия Джима – 14-я позиция в гонке преследования в Эстерсунде.

В одном из интервью президент федерации биатлона Владимир Брынзак прямо заявил о сложной ситуации в команде и анонсировал во время этапа в Хохфильцене тренерское собрание, на котором будут искать оптимальный вариант для исправления ситуации.

Тем не менее, старший тренер женской сборной Урош Велепец не видит повода для подобных собраний, и считает, что ситуация находится под контролем. Об этом, а также о дальнейших планах команды он рассказал в интервью корреспонденту XSPORT.ua перед стартом этапа в Хохфильцине:

Урош, как оцените состояние девушек перед стартом этапа в Хохфильцене?

У всех команд были похожие условия – мы летели чартером: кто-то утром, кто-то вечером. Добрались нормально, и, в принципе, все в порядке.

Какая ситуация с Ольгой Абрамовой, сможет ли она принять участие в гонках?

Ольга сдала во вторник тест в Австрии, и его результат до сих пор не пришел на электронную почту. Обещали, что будет за один день, а прошло уже два, поэтому она не могла получить аккредитацию. Сегодня сделали новый тест, но без его результата нельзя на стадион. Нам разрешили заявить ее на гонку, а в пятницу с утра, когда будет результат теста ей выдадут аккредитацию.

Я благодарен представителям IBU за понимание, ведь мы все правильно сделали, но австрийская лаборатория никак не может прислать тест.

Насколько ей тяжело будет стартовать без официальной тренировки?

Она тренируется, но не на стадионе, а внизу, где сделана траса для лыжников и отдыхающих. Иногда так еще лучше, сразу стартовать (смеется).

Президент федерации Владимир Брынзак недавно анонсировал, что в Хохфильцене будет собрание, будет обсуждаться текущая ситуация в женской команде. Это каким-то образом давит на спортсменок и тренеров?

Я не читал это интервью, но я не понимаю такие намерения, ведь у нас в Эстерсунде были лучше результаты, нежели у мужчин. Конечно, кроме эстафеты, которую запороли три девушки, соответственно выше 10 места мы не смогли подняться.

А индивидуальные результаты лучше, чем у мальчиков. Я не знаю о каком кризисе идет речь. К тому же мы также болели перед сезоном, об этом все знают. Поэтому не понимаю почему такая паника, не вижу никакого повода для собраний, чтобы что-то срочно решать. Нам просто нужно спокойно работать.

Валя и Вита Семеренко готовятся к январским стартам в Обертилиахе/ Фото - biathlon.com.ua

Сестры Семеренко на данный момент тренируются в Обертиллиахе?

Да, я предложил Шамраю с сестрами поехать в Обертиллиах. С их текущим состоянием нет смысла участвовать в гонках, лучше вернуться к тренировочному процессу. Это будет 3 недели хорошего сбора, а потом посмотрим добавили ли они на Оберхоф или Рупольдинг.

То есть они до января совсем стартовать не будут, или все же выступят на следующем этапе Кубка IBU в Обертиллиахе?

Это будем решать с Григорием Шамраем. Я думаю, они сами будут видеть в каком они состоянии, нужно ли стартовать. Я предлагаю им лучше хорошо потренироваться, потому что Вита и Валя нам нужны в хорошей форме, а не в той, которая у них сейчас.

Будут ли лидеры сборной пропускать этап в Анси?

Нет, не планируется.

Напомним, в пятницу, 10 декабря, в Хохфильцене состоятся спринтерские гонки. В 12.25 на старт выйдут мужчины, а 15.15 - женщины.


Максим Чеберяка, из Хохфильцена, XSPORT.ua

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