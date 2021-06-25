Велепец – о первом сборе: «Сразу стало видно, кто на каком уровне. Зимой будем равнять команду на лидера»

Наставник подвел первые итоги работы с женской сборной Украины

Урош Велепец / фото - Sport24

Наставник женской сборной Украины Урош Велепец рассказал о первом тренировочном сборе, который биатлонистки провели в Сянках. Тренер, который во второй раз возглавил команду, поделился мнением о работе и состоянии каждой из спортсменок.

О первом сборе.

«На первом сборе было видно, кто на каком уровне. Зимой надо будет равнять команду, но равнять на лидера, а не на середину. У нас немного другие задачи сейчас. У Нади Белкиной были проблемы со здоровьем, она пропустила два дня. А в целом – 95% того, что хотели, то и выполнили. На первом месте базовая подготовка, не сильно индивидуальна. Кому-то может на роликах надо больше, кому-то – на велосипедах. Делали «классику» на подъеме, но половина девушек натерли мозоли на пятках. Затем меняли классику на кросс. Надо отработать много часов, по стрельбе значит, тренеры индивидуально занимаются. Также есть определенный уровень комплексной подготовки, когда на роликах кросс и стреляют. Уровнем стрельбы доволен».

Кто из биатлонисток выглядит лучше

«Кто лучше чувствует себя, и результат по секундомеру – это разные вещи. В прошлом году Юлия Джима бежала сильнее других. Сейчас она нормально готова, лучше, чем в прошлом году в этот период. Нам нужно, чтобы девушки приблизились к такому ритму. Похвалить можно многих. Юлия получше готова других. Но надо похвалить и Настю Меркушину, и Иру Петренко, они ближе по ходу. Надя Белкина заболела, но ее программу иначе делали. Аня Кривонос больше занимается техникой, не имеет такой нагрузки по скорости. Елена Пидгрушная работает нормально, она пока один день тренирует эту программу. Трудно сказать однозначно, на каком она уровне. Но она все равно тренируется и на следующий сбор будет проще собрать программу. О каких тренировках будет легче сказать».

Об индивидуальной подготовке Блашко и сестер Семеренко

«Что касается Блашко, то у меня был разговор с Владимиром Махлаевым. Насколько я понял, он будет на том же сборе, что и мы в Хохфильцене или позже подключится в Антхольц-Антерсельве, чтобы посмотреть как мы работаем, как они готовы. Махлаев попросил организовать сбор там, где мы будем. Просто чтобы видеть друг друга, увидеть уровень Даши. Договорился с ним о старте на летнем чемпионате мира. Знаем, что Даша всегда была сильной на роликах. Есть спортсмены, которым техника на роликах дает больше, чем на лыжах. Она может там на высоком уровне выступить С Григорием Шамрай не говорил, они позже начали, сначала надо было решить проблемы со здоровьем. Сначала они были в санатории во время первого сбора, затем – в горах. Я в курсе, где они, но насколько я понимаю, в плане подготовке они базу №1 делают, мы – базу №2. Но я уже говорил, что он для меня – один из лучших тренеров. По своему опыту знаю, что ему удастся поднять Виту и Валю на тот уровень, на котором они были. они нам нужны для команды. Если будут на хорошем уровне, то нас это сильно порадует».

О подготовке Екатерины Бех

«Катя – одна из спортсменок, по которой сразу все видно. Она молодая, понимает задачи. Я вижу прогресс и по движению, и по скорости. Есть вопросы по стрельбе лежа – решаем. Иногда бывает хорошая тренировка и стрельба, затем – ошибки. Но пока без паники, сейчас июнь, сделать все правильно – времени хватит. Считаю, что в будущем она имеет большой потенциал и вообще не беспокоюсь. Она сделает хорошую карьеру в этом спорте».

О дальнейших планах на подготовку

«Поклюка, потом девушки поедут домой на неделю. Надо отдохнуть три дня, делаем активный отдых дома. А потом – на сбор в Хохфильцен – там уже будет больше специфики. Будем смотреть на плюсы и минусы, решать их, это функционал, или это стрельба. Там вопросов много: кому-то по стрельбе добавить, кому-то – другое. Более индивидуальная работа – этим будем заниматься в Хохфильцени с 6 июля. В Хохфильцени будем тренироваться, потом восемь дней активной паузы – девушки будут дома. Возможно, 2-3 биатлонистки смогут даже остаться в Европе. Тем, кто дома, труднее тренироваться – Юлия 100% останется, возможно, Елена и еще кто-то. Тем, кто в Киеве, трудно найти условия для тренировки. затем Антхольц, после этого – на море на шесть дней, видимо в Хорватии отдохнем. А потом следующий сбор в Рупольдинге, после чего поедем на чемпионат Украины. А дальше – работа до зимы практически без отдыха».

О летнем чемпионате мира по биатлону.

«С Махлаевым говорил о Блашко – возможно, это и правильно, поскольку она на роликах очень быстро бежит. Занять высокое место могут Кривонос и Белкина из «А» команды, рассматриваю возможность с Екатериной Бех – попробовать стрельбу . Не столь о том, чтобы она быстро бежала – просто как стрелять под нагрузкой. Соревновательный стресс – он другой, чем на тренировках».

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