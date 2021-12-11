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Велепец рассказал о результатах обследования Меркушиной

Старший тренер сборной сообщил XSPORT.ua, когда спортсменка вернется к тренировкам
Биатлон Кубок мира по биатлону
11 декабря 09:24
Велепец рассказал о результатах обследования Меркушиной Эксклюзив
Анастасия Меркушина пропустит неделю тренировок из-за проблем с легкими/ Фото - Дмитрий Евенко

На предсезонных стартах в Шушене Анастасия Меркушина показала суммарно лучшие результаты в женской сборной Украины. Однако, во время переезда в Эстерсунд спортсменка заболела и так и не смогла восстановить былую форму.

После этапа в Швеции у биатлонистки обнаружили инфекцию верхних дыхательных путей, после чего она оправилась в Киев для прохождения дополнительного исследования. О его результатах, а также о дальнейших планах спортсменки XSPORT.ua рассказал старший тренер женской сборной Урош Велепец:

Какая ситуация с Меркушиной, она прошла обследование?

Да, она дома прошла медицинское обследование, есть определенное нарушение в работе легких. Удивило, что она вообще могла бежать в таком состоянии. Сейчас будет лечиться, доктора говорят, что нужно как минимум две недели. Но, думаю, что уже со следующей недели она сможет начать легкие тренировки. Слава Богу, что нашли причину, потому что у нее все было хорошо, просто на высоких скоростях уже не справлялась.

Настя будет готовиться в Буковеле?

Пока что непонятно, смотря как будет проходить процесс лечения. Возможно, она примет участие в чемпионате Украины.

Напомним, ранее Велепец назвал ситуацию в женской команде полностью контролируемой

Максим Чеберяка, из Хохфильцена, XSPORT.ua

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Анастасия Меркушина Урош Велепец Сборная Украины по биатлону

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