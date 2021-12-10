Велепец: «В этой гонке были и плюсы, и минусы»

Урош Велепец / фото - Andrei Ivanov

Старший тренер женской сборной Украины Урош Велепец подвел итоги женского спринта Хохфильцена.

Надо похвалить и Юлю, и Лену. Лена из гонки в гонку поднимается все выше – даже с промахом сейчас финишировала достаточно высоко. Но мы знали, что ее форма будет улучшаться, потому совсем не переживаем: она работает совсем по другой схеме, готовясь к Олимпиаде. По поводу Юли – жаль, потому что эти два промаха… С одним была бы намного выше, с нулем – топ-3. А это уже показатель.

Что же касается остальных девушек, то Оля сегодня впервые попала на стадион: раньше ее не пускали из-за опоздавших результатов теста. И потому она немного не нашла свой ритм на трассе – начала очень медленно, а после этого перестроиться уже слишком сложно. А Даша и Ира пока еще не на том уровне, который позволил бы соперничать за высокие места.

В целом, можно сказать, что в этой гонке есть как плюсы, так и минусы, будем работать дальше.

Завтра эстафета. Вы уже думали над составом?

Да, конечно. Пока еще думаем над очередностью – кого и куда поставить. Второй и четвертый этап уже знаем: на втором этапе должна бежать самая сильная, которая может догонять по дистанции, и это на данный момент Юля. Ну а финишер у нас есть – Лена. А вот по поводу того – Блашко на первый, а Петренко на третий или наоборот, еще думаем.