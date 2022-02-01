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Велепец: «В нынешней ситуации будем готовить троих девушек к смешанной эстафете»

Старший тренер женской сборной рассказал XSPORT.ua о буднях команды в олимпийском Пекине
Olympics Олимпийское движение
01 февраля 08:30
Велепец: «В нынешней ситуации будем готовить троих девушек к смешанной эстафете»
Урош Велепец рассказал о предолимпийский приготовлениях украинских биатлонистов/ Фото - XSPORT

Уже в эту пятницу, 4 февраля, в Пекине будет дан старт XXIV Зимним Олимпийским Играм. Впрочем, основные медальные надежды украинских болельщиков связаны не со столицей Китая, а с кластером Чжанцзякоу – именно там пройдут соревнования биатлонистов и лыжных акробатов.

Украинские биатлонисты одними из первых прибыли и заселились в олимпийскую деревню, опробовали ранее неизвестную трассу, а также почувствовали на себе морозную и ветренную китайскую погоду.

О том, как проходит адаптация команды к олимпийским условиям, волнительном ожидании тестов на коронавирус, а также составе на первую гонку олимпийской биатлонной программы – смешанную эстафету, XSPORT.ua рассказал старший тренер женской сборной Украины Урош Велепец:

Урош, как прошли первые дни пребывания команды в олимпийской деревне? Какие условия проживания?

В принципе мы готовились к тому, что будут ужасные условия, как в тюрьме (смеется). Все-таки у Олимпиады есть свои особенности, тем более, когда она проходит в Китае. Мы были готовы к тому, что придется все время находиться в комнатах и выходить только на тренировки. Но должен сказать, что все оказалась немного лучше.

Комнаты в олимпийской деревне у нас немаленькие, что для Китая редкость, живем по двое. Рядом столовая в 300 метрах. Правда, с комнаты без маски выходить нельзя, и вообще снимать ее можно только во время приема пищи и когда спортсмен уже стал на лыжи.

Тесты на коронавирус сдаем каждый день утром, перед тем как идти на завтрак. Есть десять кабинок, в которых через окошко у тебя берут скребок. Если у кого-то тест позитивный – через какое-то время результат приходит шефу миссии.

Украинские биатлонисты по дороге в Китай

Какие условия на стадионе? Что можно сказать о трассе и ветровой обстановке на стрельбище?

На стадионе мы уже провели достаточно комплексных тренировок со стрельбой. Могу сказать, что трасса не самая тяжелая. Самый трудный круг будет как раз у девушек – 2,5 километра. Там есть один затяжной подъем около 600 метров с небольшими переходами. Трасса готова хорошо, около метра искусственного снега. А помимо трассы снега в окрестностях вообще нет. 

Правда, стоит сказать, что очень холодно – вечером, когда планируются старты – около 18 градусов мороза. Ну а днем в обед достаточно комфортная температура – около 7-8 градусов мороза. Ветер есть, но он больших проблем не создаст. На рубеже он стабильно дует с левой стороны, почти без порывов.

Все ли команды уже прибыли в Китай?

Вместе с нами прибыли шведы, чехи, австрийцы эстонцы, чуть позже подъехали команды Норвегии, Беларуси, Польши. В основном уже все на месте. Еще ждем немцев, французов, думаю, завтра должны быть.

Успели ли наши девушки адаптироваться к условиям, и известно ли, кто уже целенаправленно готовиться к смешанной эстафете?

Да, все здоровы, все тренируются, но переживаем из-за тестов на коронавирус. Все-таки мы все с Юраем контактировали, когда добирались до Пекина, а потом и до олимпийской деревни. Поэтому с тревогой каждый день ждем результаты тестов.

Пока что готовим всех, потому что через день после смешанной эстафеты уже будет индивидуальная гонка. Дальше будем смотреть по тренировках, как девушки стреляют, как справляются с ветром, как двигаются по трассе. А уже за 2-3 дня до смешанной эстафеты будем определяться с составом и молиться, чтобы все тесты были негативные.

Олимпийский стадион, где будут разыграны медали в биатлоне

В любом случае наверняка в этой ситуации нужно иметь третью запасную спортсменку на смешанную эстафету?

Да, конечно. Думаю, вечером, 2 февраля, объявим девушкам, кто куда готовиться. Но запасную на смешанную эстафету по-любому нужно иметь, поэтому будем готовить троих девушек на субботний старт.

В связи с тем, что тренер мужской сборной Юрай Санитра до сих пор находится на самоизоляции, вас не привлекают к работе с парнями?

Пока что нет (смеется). Сейчас там оба Кравченко (Алексей – тренер мужской сборной, Александр – тренер женской сборной – прим. XSPORT.ua) на рубеже следят за стрельбой парней. Но пока что серьезных тренировок не было, все эти дни спортсмены просто откатывались, привыкали к условиям. Поэтому посмотрим, как будет дальше.

Отметим, что ранее самоизоляцию после негативного теста покинул еще один тренер женской сборной Игорь Ященко.

Максим Чеберяка, XSPORT.ua

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Теги

Урош Велепец Сборная Украины по биатлону Пекин-2022 Юрай Санитра

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