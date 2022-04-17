Выборы президента Федерации биатлона Украины пройдут после окончания военного положения в Украине

Полномочия главы организации продолжит исполнять Владимир Брынзак

Василий Карленко сообщил, что Брынзак продолжит исполнять функции президента организации

15 апреля состоялось заседании Президиума Федерации биатлона Украины, на котором было принято рад важных решений, касательно дальнейшей работы организации.

Как стало известно XSPORT.ua, анонсированную отчетно-выборную конференцию, которая должна была состояться 18 мая, принято решения провести спустя три месяца после окончания военного положения в Украине. Соответственно, полномочия действующего Президента и Президиума ФБУ продлены на неопределенный строк до момента проведения новых выборов.

Данное решение объясняется тем, что на время боевых действий не все делегаты конференции могут беспрепятственно добраться до места ее проведения, а также из-за отсутствия четких формулировок Министерства юстиции, касательно проведения выборов глав общественных организаций и формирований во время военного положения.

Таким образом, несмотря на все предыдущие заявления, действующий президент ФБУ Владимир Брынзак продолжит исполнения своих полномочий. Кроме этого, Министерство молодежи и спорта продлило на 3 месяца действующие контракты государственных и старших тренеров по зимним видам спорта до проведения соответствующей конкурсной комиссии.

Впрочем, окончательное решение касательно формирования состава команда, а также тренерского штаба будет принято позже.

Напомним, ранее вице-президент ФБУ Андрей Дериземля заявлял, что с вероятностью 90 процентов не планирует участи в будущих выборах.

Максим Чеберяка, XSPORT.ua