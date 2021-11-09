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Женская сборная Украины досрочно завершила сбор в норвежском Бейтостолене

Из-за вспышки Covid-19 команда продолжит подготовку в Шушене
Биатлон
14:16
Женская сборная Украины досрочно завершила сбор в норвежском Бейтостолене Эксклюзив
Украинские биатлонистки в Шушене продемонстрировали новую форму/ Фото - Facebook Федерація біатлону України

Женская сборная Украины по биатлону под руководством Уроша Велепца после недели тренировок в норвежском Бейтостолене, переехала в Шушен, где проведет оставшуюся часть вкатки перед началом сезона.

Изначально планировалось, что в Бейстостолене команда пробудет до 11 ноября, после чего отправиться в Шушен, чтобы принять участие в традиционных предсезонных стартах Sesongstart Skiskyting.

Однако, из-за вспышки COVID-19 в мужской команде было принято решение переехать в Шушен на 3 дня раньше, дабы исключить риски заражения спортсменок.

Как сообщил XSPORT.ua старший тренер женской сборной Урош Велепец, на данный момент в Шушене находится 9 спортсменок. Это Юлия Джима, Елена Билосюк (Пидгрушная), Ирина Петренко (Варвинец), Анастасия Меркушина, Екатерина Бех, Ольга Абрамова, Надежда Белкина, а также Вита и Валя Семеренко, которые готовятся под руководством Григория Шамрая.

В свою очередь Дарья Блашко, которая проводит подготовку с личным тренером Владимиром Махлаевым, осталась тренироваться в Бейтостолене. Там же находиться и Анна Кривонос, которая после падения на предыдущем сборе в Ливиньо, пока что не выполняет тяжелой интенсивной работы.

Отметим, что в Шушене команда пробудет до 22 ноября, после чего отправится на этапы Кубка мира и Кубка IBU. В свою очередь мужская сборная Украины продолжает подготовку в Бейтостолене в карантинном режиме.

Максим Чеберяка, XSPORT.ua

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Теги

Сборная Украины по биатлону Шушен Урош Велепец Дарья Блашко Анна Кривонос

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