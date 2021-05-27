10 украинcких боксеров поборются за олимпийские лицензии на турнире в Париже

Это последний шанс попасть на Игры в Токио

фото - Укринформ

На олимпийском лицензионном турнире в Париже, Франция, Украину представят 10 боксеров. Соревнования с 4 по 8 июня станут последним шансом для украинцев зацепиться за путевку на Олимпиаду в Токио.

Тренер мужской сборной Леонид Лоивский рассказал о планах на турнир.

«На сегодняшний день мы имеем только одну олимпийскую лицензию Николая Буценко, еще семь боксеров будут бороться за лицензию на турнире. Каждый из них хочет выступить на Олимпиаде. Сейчас мы работаем над техническим мастерством, проводим спарринги. С каждым спортсменом персонально готовимся к конкретным соперникам, с которыми будем сражаться на турнире в Париже. Рассчитываем на удачное выступление лидера сборной Александра Хижняка как на квалификации, так и на Олимпиаде».

Сергей Гордиенко, который возглавляет главную женскую команду заявил, что после соревнований в Париже все боксеры будут вакцинированы от коронавируса.

«Европейский лицензионный турнир в Париже – это наш единственный шанс завоевать олимпийские лицензии. Три наших спортсменки могут получить лицензии, мы рассчитываем на них. Мы провели сбор общей и специальной физической подготовки. Сейчас подтягиваем технико-тактическое мастерство. После возвращения с турнира обязательно проведем вакцинацию».

Ранее украинец завоевал золото юниорского чемпионата мира.